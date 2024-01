Estoque de medicamentos de Fortaleza passa a ser disponibilizado em aplicativo

Foto: FÁBIO LIMA Lista com estoque de medicamentos básicos e da saúde mental passa a ser disponibilizada no app Mais Saúde Fortaleza

O estoque de medicamentos básicos e da saúde mental, além de cinco especializados, passa a ser divulgado no aplicativo Mais Saúde Fortaleza. Anúncio sobre a atualização no App foi feito pelo prefeito José Sarto durante entrega do posto de saúde Argeu Herbster, nessa segunda-feira, 15, no bairro Bom Jardim. Os cinco medicamentos especializados são Alendronato de sódio, claritromicina, ondansentrona, ácido folinico, propiltiluracil.

O estoque de medicamentos informados da plataforma foi ampliado de 54 para 123. Os usuários podem acessar a lista, a indicação dos locais e as quantidade de medicamentos disponíveis na rede de saúde municipal.

Anteriormente, era possível saber sobre a disponibilidade do medicamento, porém, com a atualização o usuário também tem acesso à informações mais detalhadas sobre o estoque.

Pelo aplicativo, o cidadão ainda pode visualizar o resultado de exames laboratoriais, as consultas e exames agendados, o número de pessoas que estão na fila em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a disponibilidade de médicos nos postos de saúde da Capital. “É um investimento e uma modernização dos padrões de atendimento. Você vai verificar se no posto tem o médico, se tem o medicamento. É uma ferramenta que é colocada à disposição da população e que deve ser usada pela população”, afirmou o prefeito José Sarto.

O aplicativo Mais Fortaleza está disponível para Android e iOS. Para ter acesso, o usuário precisa realizar um cadastro na plataforma, informado nome, data de nascimento e CPF.

As reformas no posto de saúde Argeu Herbster foram voltadas à manutenção da cobertura, pintura do prédio, recuperação do corrimão e gradil, além da revisão abrangente das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias do posto.

Além das obras estruturais, o equipamento recebeu uma nova Farmácia Polo, responsável pela entrega de 137 medicamentos, entre básicos, de saúde mental e especializados.

“Antes, nós tínhamos só a Farmácia Básica e, hoje, amplia-se. Nós temos disponibilizado todos os itens, e a população, ao invés de se deslocar para onde tem uma Farmácia Polo, pode receber aqui mesmo. Eu acho que esse é o grande avanço dessa unidade”, destacou o secretário Galeno Taumaturgo.

Para ter acesso aos medicamentos, a população deve apresentar no local o documento de identificação com foto, original ou fotocópia autenticada, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a prescrição médica vigente.

A nova Farmácia Polo integra os serviços realizados no posto de saúde, que conta com cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e três equipes de saúde bucal.

Os usuários têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, Núcleo de Desenvolvimento Infantil, atendimento odontológico, exames laboratoriais, prevenção ginecológica e de mama, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites, gravidez, Covid-19), verificação de pressão arterial e glicemia, realização de pequenos curativos e procedimentos, além de outros serviços.