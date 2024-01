Avião de 39 metros é atração em sucata no 4º Anel Viário

Foto: Samuel Setubal AVIÃO TEM 39 metros de comprimento e asas medindo 31 metros

Quem transita pela rodovia do 4º Anel Viário, em direção a Fortaleza ou ao município de Caucaia, já deve ter se surpreendido com um objeto um tanto diferente para o cenário viário. Nas proximidades do quilômetro 22, um avião há poucos metros do solo indica a chegada na Sucata Aeroporto. Sendo um atrativo para o empreendimento, a aeronave também atrai amantes da aviação, turistas e, inclusive, se tornou cenário de clipe musical.

Com 39 metros de comprimento e asas medindo 31 metros, o avião de modelo Boeing PT-MTA 737-200 é a marca registrada da Sucata Aeroporto. Apesar do nome fantasia e do objeto chamativo bem em frente, o local não tem como propósito atuar com peças descartadas de aeronaves. Segundo Idelglace Camurça, gerente administrativa da empresa, o título faz referência à origem do empreendimento.

"A primeira sede da Sucata era em Fortaleza, em uma região bem próxima do Aeroporto Pinto Martins, na avenida Bernardo Manuel. Daí o nome”, explica a gestora. Fundada em 2013, a Sucata Aeroporto iniciou suas atividades voltada para a coleta de peças e desmanche de automóveis. Contudo, apenas um ano após a inauguração alterou seu foco para a desmobilização (retirar estruturas e outros equipamentos que fazem parte de uma empresa), compra e venda de sucata industrial.

Segundo a gerente, adquirir uma aeronave era algo que a administração da empresa idealizava desde a época da fundação. “Sempre pensamos em ter um avião. Até chegamos a pesquisar e quase comprar um avião de menor porte, que encontramos em outro estado. Mas o preço do frete tornava inviável, além do processo de trazer para o Ceará ser muito complicado”, relata Idelglace.

Apesar de não ter como função principal o desmanche de aeronaves, foi em um trabalho no Aeroporto de Fortaleza que a sucata realizou o sonho do avião próprio. “Nós fomos contratados para fazer a desmobilização de algumas áreas dentro do próprio aeroporto e aí ficamos sabendo que alguns aviões iam entrar em leilão.”, explica a gerente.

Ocorrido em agosto de 2021, o leilão realizado pelo Aeroporto Pinto Martins ofertava quatro aviões sucateados que pertenceram à companhia cearense TAF Linhas Aéreas, fundada nos anos 1970 e que fazia voos de táxi aéreo e regionais pelo Nordeste. Por ter decretado falência em 2010, as aeronaves estavam há mais de dez anos paradas no “cemitério de aviões”.

No leilão, a Sucata Aeroporto angariou o Boeing 737 pelo valor final de 250 mil, além de também ter custeado todo o processo de transferir a aeronave do Aeroporto de Fortaleza para a sede da empresa, localizada no 4º Anel Viário.

Por volta de março de 2022, o avião chegou ao seu destino final. “Ele veio desmontado em três partes, em três caminhões diferentes. Ainda assim ele era bem grande e ocupava um grande espaço das ruas”, conta Idelglace Camurça.

“Tivemos que solicitar à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acompanhar o percurso de lá para cá, liberando e bloqueando vias para não correr nenhum risco. O deslocamento também precisou ocorrer durante a madrugada, por ser um horário de menor tráfego de veículos”, detalha.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Sucata Aeroporto no final do Anel Viário antes ao viaduto da BR–020 tem um avião em exposição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Sucata Aeroporto no final do Anel Viário antes ao viaduto da BR–020 tem um avião em exposição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Sucata Aeroporto no final do Anel Viário antes ao viaduto da BR–020 tem um avião em exposição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Sucata Aeroporto no final do Anel Viário antes ao viaduto da BR–020 tem um avião em exposição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Sucata Aeroporto no final do Anel Viário antes ao viaduto da BR–020 tem um avião em exposição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Ao chegar no novo espaço, o avião não passava de uma grande carcaça, sem as peças fundamentais, poltronas e a pintura bastante gasta. Logo deu-se início ao processo de restauração do que seria o cartão postal do empreendimento. A empresa providenciou a revitalização das partes mais gastas da lataria; a pintura em branco, azul e amarelo - as cores da empresa; além de erguer o avião em três vigas de aço.

Reforma custou R$ 460 mil

Ao todo, com a compra e reforma da aeronave, a empresa gastou cerca de R$ 460 mil. Agora, o majestoso avião divide o espaço do terreno de mais de 40 mil m² ocupados por contêineres, tubos de aço, caminhões e escavadeiras, além de diversos outros materiais provenientes.

Não demorou muito para o avião atrair curiosos. De acordo com Idelglace Camurça, é comum a presença de moradores, turistas e amantes da aviação no local. “Nós até pedimos que as pessoas que vêm ver o avião fiquem apenas na frente da empresa. Por sermos uma sucata, temos muitos materiais que podem causar acidentes. Por ele estar em uma posição elevada, ainda fica muito bom para as fotos”, destaca a gerente.

Segundo ela, a aquisição foi ótima para os negócios. “Um fato engraçado é que muitas pessoas pensam que somos uma sucata de aviões ou que temos alguma ligação ao aeroporto. Mas somos focados no setor industrial”, aponta Idelglace.

Avião virou atração no São João de Maracanaú

Em junho de 2023, o avião realizou mais uma viagem. Em razão do sucesso com moradores da região, a prefeitura de Maracanaú solicitou a presença do avião na famosa festa de São João da cidade. Assim, com a ajuda de um guindaste e caminhões, a aeronave foi transferida para o município, a 22 km de Fortaleza.

“O avião foi alugado durante o São João de Maracanaú 2023, retornando após o evento ao local de origem. A atração foi um sucesso durante o evento, onde recebeu a visitação de mais de 30 mil alunos do Município, além de visitantes do São João. No espaço também houve a exibição de filmes educativos”, esclareceu a prefeitura do município, em nota.

Voltando após a conclusão da festividade, em agosto de 2023, o avião também já se tornou estrela de clipe musical. Em novembro do mesmo ano, o cantor Kadu Martins em parceria com o também cantor e DJ Pedro Sampaio utilizaram a Sucata Aeroporto como cenário do videoclipe da musica “Se Bater Saudade”.

“Com certeza, foi muito bom para o nosso marketing. Muitas pessoas nos conhecem a partir do avião”, conclui, orgulhosa, a gerente Idelglace Camurça.