Ceará tem média de 9 assassinatos por dia nos 20 primeiros dias de janeiro de 2024

Foto: Luciana Pimenta Média diária de assassinatos nos ultimos 12 meses do Estado

A primeira parcial de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) este ano apontou que, até sábado passado, 20, foram registrados 183 assassinatos em 2024 em todo o Ceará. Os números foram publicados na segunda-feira, 22, no site da SSPDS.



Trata-se de um aumento de 10,24% em relação aos 20 primeiros dias de 2023, quando 166 assassinatos foram registrados. A média de 9,15 homicídios por dia do começo desta ano ainda é semelhante à média registrada no último trimestre de 2023, marcado por serem os três meses mais violentos do ano passado.

Em outubro, novembro e dezembro, foram registrados 846 CVLIs, o que representa uma média de 9,19 por dia. As estatísticas de 2024 mostram que 49 assassinatos foram registrados em Fortaleza, numa média de 2,45 crimes por dia. Em 2023, a Capital registrou média diária de 2,02 assassinatos.



Em seguida, em números absolutos, vêm: Caucaia (17 homicídios), Itapipoca, Maracanaú e Maranguape (7 homicídios cada). Esses foram os quatro municípios com mais de 100 habitantes onde os homicídios mais cresceram em 2023. Os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Ações do Estado de enfrentamento à criminalidade

Nas últimas entrevistas sobre o tema, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que haveria mudanças na estratégia adotada pelo Estado na segurança pública. O POVO entrou em contato com a Casa Civil e com a SSPDS para saber quais alterações foram feitas, mas não obteve resposta.



A nota enviada pelo Governo do Estado afirma que a SSPDS mantém “diálogo intersetorial com órgãos estaduais” para promover políticas públicas de lazer, cultura e esporte em territórios vulneráveis. Ao lado de ações de prevenção e de inteligência e patrulhamento ostensivo, o Estado citou a inteligência dos órgãos de segurança para combater a criminalidade.



“Desde novembro de 2023, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) conta com o Centro de Inteligência do Ceará (CIC), que reúne seis agências de inteligências — sendo quatro delas vinculadas à SSPDS, como a Coordenadoria de Inteligência (Coin)”, mencionou a nota.

“Por fim, é importante mencionar que, durante o ano de 2023, Fortaleza teve uma redução de 13,2% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), em comparação a 2022, quando já havia sido registrada uma diminuição de 5,6%, em relação a 2021. Entre janeiro e dezembro de 2023, a Capital do Ceará registrou 738 mortes violentas, contra 850 registros em 2022”.

Homens apontados como "02" e "03" de facção no Morro Santiago são presos

A Polícia Civil prendeu dois homens apontados como lideranças de uma facção criminosa que age no Morro Santiago, localizado na Barra do Ceará, em Fortaleza. Kilderson Damasceno da Silva, conhecido como “Kindin”, de 21 anos, e Vanderson Ruan de Lima Mesquita, de 22 anos, foram presos nessa terça-feira, 23, no bairro Bonsucesso.



Ao lado deles, também foi presa Taylane Manuela Vitoriano Ricardo, de 24 anos. Na casa onde o trio estava foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 23 munições e quatro celulares, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



De acordo com a SSPDS, os três foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



As investigações policiais apontam que Vanderson Ruan é o segundo no comandado da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Morro Santiago. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Já Kilderson seria o “03” do grupo.

Era de Kilderson o aniversário que terminou com duas pessoas mortas e 15 feridas no último dia 7 de janeiro no Morro Santiago. O ataque foi praticado, conforme as investigações, por integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) atuantes no bairro Parque Leblon, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

Com a prisão de Vanderson Ruan e Kilderson, estão presos os três homens que comandariam o tráfico de drogas no Morro Santiago. O chefe do grupo que atua na região foi preso na última terça-feira, 9. Ele foi identificado como Cristiano de Lima Nunes, conhecido como “Menino Rei”, de 27 anos.



A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) contra Cristiano identificou a atuação de, pelo menos, dez homens que integrariam o CV do Morro Santiago. A peça indica que os traficantes da comunidade, primeiramente, integravam a GDE e, depois, passaram a integrar a facção Massa Carcerária. Em novembro, os criminosos aderiram ao CV.



“Neste sentido, foi estabelecido pela facção criminosa que a liderança no Morro Santiago passaria a ser liderada por CRISTIANO DE LIMA NUNES, sendo a partir de então denominado 01, enquanto o irmão deste, Vanderson Ruan de Lima Mesquita, sendo o 02 e Kilderson Damasceno da Silva referido como 03”, aponta a denúncia, recebida nessa terça-feira, 23, pela Justiça.



Tentativa de chacina no Morro Santiago

A tentativa de chacina registrada no Morro Santiago deixou como mortos: Francisco Cristiano de Oliveira da Silva e Nazariano Nogueira de Assis. Eles estavam na celebração do aniversário de Kilderson, realizada na rua Santiago da Barra, quando, por volta das 21h45min, cinco homens em um carro branco chegaram e passaram a disparar indiscriminadamente contra as dezenas de pessoas que ali estavam.



Duas pessoas foram capturadas em flagrante suspeitas de envolvimento na matança: João Breno de Araújo Paulino, de 26 anos, que seria o motorista do carro; e um adolescente de 16 anos. Além disso, Levy da França Bruno, de 21 anos, apontado como articulador do ataque, foi preso em 13 de janeiro no bairro Pacheco, em Caucaia. O caso segue sendo investigado pela 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).