Drones serão usados pela Adagri para fiscalizar aplicação de agrotóxicos nas plantações

Foto: Thiago Gaspar/Governo do Ceará Adagri recebeu drones e veículos para fiscalização agropecuária

Quatro drones e 14 automóveis serão usados pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) para a fiscalização de instalações agropecuárias no Estado. Uma cerimônia de entrega dos novos equipamentos às Supervisões Regionais foi realizada nesta sexta, 26, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. De acordo com a pasta, o material será utilizado para garantir a segurança dos alimentos produzidos e comercializados no Estado. Os equipamentos serão destinados a escritórios de atendimento localizados em 14 Supervisões Regionais.

Os quatro drones modelo DJI mavic 2 enterprise advanced serão usados para fiscalizar a aplicação de agrotóxicos. “Os equipamentos de visualização aérea serão úteis, por exemplo, para a visualização de aglomerações, como em feiras agropecuárias, onde você tem um grande número de animais. Você também pode visualizar plantações para fiscalizar a aplicação de agrotóxicos e outros produtos químico”, explicou Hermeline Quirino, supervisora regional no Maciço de Baturité.

Atuando nos 184 municípios do Ceará, a Adagri é responsável pela fiscalização das plantações e supervisiona a criação de bovinos, caprinos e ovinos, bem como a fiscalização da produção de peixes. Dessa forma, a agência deve garantir a aplicação das normas necessárias para assegurar a qualidade e a saúde dos produtos, tanto na área vegetal quanto animal.

Além de gestores do setor de agropecuária, também estiveram presentes pequenos e grandes produtores. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas declarou que, a partir dos equipamentos, há a intenção de fortalecer a atuação da Adagri no Ceará.



Adagri recebeu drones e veículos para fiscalização agropecuária Crédito: Thiago Gaspar/Governo do Ceará

“Queremos, inicialmente, assegurar que todos os escritórios sejam reformados. Também pretendemos estabelecer parcerias com municípios. Além disso, planejamos realizar a seleção e contratação de profissionais. Se necessário, faremos concursos para garantir que contemos com os profissionais necessários para realizar as fiscalizações”, declarou o chefe do Executivo estadual. Segundo o governador, as ações devem ser desenvolvidas ao longo de 2024.

As Supervisões Regionais da Adagri, para onde serão destinadas os equipamentos, ficam localizadas nos seguintes municípios:

Regional da Grande Fortaleza (Maranguape)

Regional do Cariri (Crato)

Regional do Centro Sul (Iguatu)

Regional do Litoral Leste (Aracati)

Regional do Litoral Norte (Marco)

Regional do Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapipoca)

Regional do Maciço de Baturité (Baturité)

Regional da Serra da Ibiapaba (São Benedito)

Regional do Sertão Central (Quixadá)

Regional do Sertão de Canindé (Boa Viagem)

Regional do Sertão de Sobral (Sobral)

Regional do Sertão de Crateús (Independência)

Regional do Sertão de Inhamuns (Tauá)

Regional do Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte).





Problemáticas da Adagri

O presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, Elmo Aguiar, pontuou os principais desafios enfrentados pela Instituição, como maquinário e gripe aviária. “Atualmente possuímos 100 veículos, mas a maioria tem mais de 15 anos de uso, o que compromete nossa capacidade de atender, especialmente em situações de emergência, quando somos acionados pelos produtores”, relata.

Segundo ele, “a qualquer momento, somos chamados para atender a demanda de uma ave doente, a fim de identificar e evitar a contaminação do restante do rebanho”.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), desde a confirmação do primeiro caso no Brasil, em maio de 2023, foram 151 focos identificados. Até o momento, contudo, não há registro de focos em plantis comerciais.

De acordo com Elmo Aguiar, atualmente a Agência conta com 210 servidores, sendo 112 concursados e 100 terceirizados. “No entanto, necessitamos, no mínimo, de mais 100 funcionários para garantir uma atividade de qualidade”, ainda comenta.

O gestor também relata que, em alguns dos 40 municípios de atuação, há locais com pequenos escritório, “mas essas instalações não estão em boas condições, o que compromete o atendimento tanto para os servidores da Adagri quanto para aqueles que procuram os serviços", diz.

Segundo a Adagri, o objetivo é que até o fim de 2025 todos os 40 Escritórios de Atendimento da Adagri devem ter a frota renovada para atender os 184 municípios cearenses.