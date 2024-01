Suspeito de triplo homicídio é morto em intervenção policial em Limoeiro do Norte

Foto: Reprodução/Redes Sociais Moradores registraram movimentação policial após a ocorrência em que o suspeito do triplo homicídio morreu

O homem suspeito de matar três pessoas no final da tarde da última quarta-feira, 24, na zona rural de Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe) morreu em decorrência de uma intervenção policial por volta das 18 horas de sábado, 27, no mesmo município. Na ocorrência, três policiais militares foram baleados de raspão, mas sem gravidade.



De acordo com a Polícia Militar, composições policiais receberam informações sobre o local onde José Nilson Rodrigues de Matos Junior, de 37 anos, estava escondido. "Na localidade Setor NH05, o suspeito foi visualizado", informou a corporação.



"Este, ao perceber a aproximação dos militares, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos militares, os quais, a fim de garantir a legítima defesa e cessar a agressão, revidaram os tiros".



José Nilson chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu, também informou a PM. Com ele, foi apreendida uma escopeta calibre 20, que foi apresentada na Delegacia Regional de Russas, município vizinho a Limoeiro.



O triplo homicídio vitimou Garibaldo Rodrigues de Matos, de 52 anos, e os irmãos Ana Paula Silva, de 40 anos, e Arlindo Silva, de 34 anos. A primeira vítima foi morta dentro de um estabelecimento comercial, enquanto os corpos dos irmãos foram encontrados dentro da casa do suspeito.