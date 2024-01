Romaria de Candeias deve atrair 300 mil fiéis a Juazeiro do Norte

Foto: ASCOM / Basílica Nossa Senhora das Dores Romeiros lotam Juazeiro do Norte em primeiro dia da Romaria de Nossa Senhora das Dores

A Romaria de Nossa Senhora das Candeias, primeira do ano em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, começou nesta segunda-feira, 29, e segue até a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. De acordo com a Prefeitura , a expectativa é que cerca de 300 mil romeiros visitem a cidade durante o período.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na tarde dessa segunda, o reitor da Brasília Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José, explicou que embora seja a primeira de 2024, a festividade encerra o ‘ciclo de romarias’ na terra do Padre Cícero.

“Nós não falamos mais sobre ciclo de romarias, mas sim uma romaria permanente. Esse ciclo compreende a Romarias de morte do Padre Cícero, no mês de julho, Romaria de Nossa Senhora das Dores, em setembro, Romaria de Finados, final de outubro até novembro, todo o ciclo natalino, a Romaria de Reis, em Janeiro, e coroando com a Romaria de Candeias”, disse.

Os visitantes são esperados de todos os estados do Brasil, em especial do interior de Alagoas e Pernambuco. A maior movimentação de romeiros deve acontecer no encerramento da peregrinação, dia de Nossa Senhora das Candeias no calendário litúrgico da Igreja Católica.

Origem da Tradição

O pároco da Basílica Nossa Senhora das Dores explicou, ainda, acerca da origem da tradição em Juazeiro do Norte. Segundo ele, a procissão que marca o encerramento da festividade, momento conhecido como ‘procissão das luzes’, teve início através de uma intervenção do Padre Cícero.

“O Padre Cícero Romão acolhia e dava respostas, não só por orações, mas também por ações concretas. Um artesão que trabalhava em Juazeiro do Norte não estava conseguindo sobreviver. O Padre Cícero, então, lhe dá uma certa quantidade de valor e diz para ele fabricar candeeiros para uma bonita procissão que será iluminada por eles”, afirmou.