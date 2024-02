O POVO é o veículo mais premiado da Região Nordeste, segundo ranking de 2023

Foto: FERNANDA BARROS PARTE da redação do O POVO: 18 jornalistas estão entre os mais premiados de 2023

O POVO é o veículo de comunicação mais premiado do Nordeste e ocupa a sétima colocação no ranking nacional Mais Premiados da Imprensa, com informações de 2023. A pontuação que reconhece a excelência dos trabalhos jornalísticos no Brasil considerou 190 premiações entregues no ano passado. O POVO demonstra a consistência do jornalismo que pratica ao longo de seus 96 anos também quando ocupa, na série histórica do ranking, a segunda posição entre os estados nordestinos e a nona entre os jornais de todo o Brasil.

"A pesquisa mostra o agora (2023), mas também o resultado do trabalho contínuo. Em uma época em que o jornalismo passou por transformações das mais diversas e que nós temos vivenciado todas. O fato de as premiações continuarem vindo mostra a qualidade", afirma o diretor-executivo de Jornalismo do O POVO, Erick Guimarães.

Conquistas alcançadas ouvindo mais a audiência, experimentando novas formas de produzir conteúdo, de se comunicar. Sendo fiel a princípios que garantem essa qualidade. "É preciso sensibilidade, inquietude e uma grande equipe", destaca Erick. Nas listas que dão pontuação e colocação a jornalistas brasileiros, 18 profissionais do O POVO agregaram diferentes posições a partir de análises que consideram amplitudes temáticas e geográficos dos trabalhos premiados.

O POVO+, streaming de jornalismo e cultura, também aparece no ranking, ocupando o 38º lugar nacional, o quarto no Nordeste, e o décimo no ranking de publicações online. A plataforma, que foi lançada há apenas quatro anos, oferecerá acesso gratuito, durante o Carnaval, e disponibiliza conteúdos exclusivos como reportagens especiais, colunistas, séries e documentários.

Dentre os veículos impressos, mais um destaque. O POVO figura na terceira posição nacional — e primeira do Nordeste — entre os jornais físicos, à frente de dois dos três periódicos de maior circulação no País.

A diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, destaca as iniciativas que O POVO desenvolve, que mostram a importância de um veículo que aprende mais a cada dia e responde com credibilidade. "As coalizões de checagem, na ouvidoria, através do cargo de ombudsman; o Conselho de Leitores... é a nossa base, para produzirmos desde conteúdo para o Tik Tok até um debate em ano eleitoral", analisa.

Diversidade de pautas, profissionais, formas de comunicar. Um fazer que é serviço público objetivo e útil, como a parceria inédita entre O POVO e o Procon, que fornecerá uma pesquisa sobre preços de produtos em supermercados de Fortaleza, e que propõe análise e o diálogo, com muita criticidade. "A nossa aproximação com o público mostra ainda mais a responsabilidade desse jornalismo crítico, que defende a democracia, que pensa a diversidade. Que tenta olhar para um universo muito maior do que o nosso", ressalta Ana Naddaf.

A formação também é destaque no O POVO e base no desafio de evoluir na forma de informar. Através do Curso Novos Talentos, estudantes têm a oportunidade de aprender a fazer o jornalismo real, da reportagem investigativa à notícia de hard news. Entre os 18 jornalistas do O POVO que estão entre os mais premiados do Brasil, há décadas de experiência, mas também poucos anos de formatura.

"É importante falar dos profissionais, que levantam todos dias, que têm suas próprias contradições, questionamentos e transformações. É ele quem vai para rua, apura, fotografa. A preocupação com a formação é um processo de cuidar desde o começo desse profissional que tá entrando na redação", detalha a diretora-executiva de Redação do O POVO.







O POVO tem jornalista mais premiado do Nordeste na História

A liderança de O POVO não foi limitada ao último ano. O Grupo de Comunicação tem, também, profissionais com histórico de premiações que rendem destaques a nível nacional.

Abre a lista Demitri Túlio, que segue como o jornalista mais premiado do Nordeste. Ele aparece na 20ª colocação em todo o País, uma acima em relação ao ranking de 2022. Em 25º lugar nacional está Cláudio Ribeiro, que galgou cinco posições na comparação com o ano anterior. Outros profissionais do GCOP também integram a lista: Fátima Sudário (54ª), Fabio Lima (129º) e Gil Dicelli (145º).

Entenda o cálculo de jornalistas mais premiados

O Portal dos Jornalistas atribui pesos diferentes a cada tipo de premiação recebida por um profissional. São avaliadas competições locais (municipais/estaduais), regionais, nacionais e internacionais. Quanto mais ampla for a concorrência, maior a pontuação, que varia de 10 a 100.

Prêmios gerais, isto é, sem uma temática específica, têm peso maior que competições separadas em editorias — como, por exemplo, um concurso específico para jornalismo sobre economia. As concorrências chamadas institucionais, promovidas por empresas ou organizações e relacionadas a um assunto de interesse daquela entidade, também recebem menor destaque.

Por fim, há a divisão entre os prêmios individuais, que valem a pontuação completa, e os conquistados em equipes, que rendem ao profissional apenas metade do placar. Em todos os casos, é considerado apenas o primeiro lugar de cada competição.

Jornalistas sentem e transmitem o cotidiano

"Sou um ser vivo atingido pelas histórias que circulam o meu cotidiano e o dos outros. Somos individualistas, mas quando colocamos o pé na rua para apurar, e se coloca para pensar o cotidiano e ser atingido por ele, é quando expomos o que é a informação". A definição é do jornalista mais premiado da história no Nordeste, Demitri Túlio. O ranking Mais Premiados da Imprensa Brasileira traz o atual cronista e editor-adjunto do Núcleo Audiovisual também na 20ª colocação nacional.

Na Região Nordeste, incluem a lista dos mais premiados da história os jornalistas Cláudio Ribeiro, Fátima Sudário, Fábio Lima, Gil Dicelli e Irna Cavalcante. Considerando a lista de nomes em destaque em 2023, o repórter audiovisual Francisco Fontenele ficou na primeira colocação na região, enquanto o repórter de Economia Adriano Queiroz ficou na segunda.

"Os prêmios são consequência. Alguém viu aquilo que você, fotógrafo, reconheceu como importante. E aí pessoas conseguem interpretar, as comissões que analisam as imagens que concorrem também interpretam", afirma Fontenele. Ao longo das décadas de carreira do jornal O POVO, fotografias que retratavam o social sempre tiveram mais interesse e, segundo o profissional, são parte da "vontade de mudar o mundo que é comum ao jornalista".