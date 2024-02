Segurança na área do Pirambu é reforçada após facção tentar "decretar luto" por morte de traficante

Foto: FCO FONTENELE POLICIAMENTO foi reforçado no Pirambu

Após a morte do traficante de drogas Fábio de Almeida Maia, conhecido como "Biú", os responsáveis pelo tráfico na área do bairro Pirambu, em Fortaleza, tentaram "decretar luto" e fechar comércios nessa quinta-feira, 1º. Empresários e funcionários dos estabelecimentos relataram ameaças. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por prevenção, reforçou o policiamento na área onde está localizado o bairro.

O POVO esteve no Pirambu na tarde desta quinta e constatou que a maior parte dos comércios localizados na avenida Leste-Oeste e na rua Marcílio Dias estavam fechados. Também foi possível ver que a região contava com pouca movimentação de moradores e que, por outro lado, havia grande presença policial.

O traficante, que tinha mais de 50 antecedentes criminais, a maioria por homicídios, foi morto no Rio de Janeiro durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Caso foi registrado na quarta-feira passada, 31, e foram apreendidos fuzis e drogas.

Biú era um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Pirambu e tinha, como comparsa, Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como como "Fiel" ou "Skidum", criminoso que aparece como o primeiro da lista dos mais procurados do Ceará.

Um professor da rede pública, que pediu para não ser identificado, relata que na escola onde leciona, no Cristo Redentor, a informação do comunicado da facção criminosa começou a circular por volta das 9 horas dessa quinta. Muitos pais ligaram para a instituição de ensino preocupados e solicitando a liberação dos filhos.

Os alunos foram liberados das aulas todos juntos e acompanhados dos pais. O educador relatou que não há confronto, o clima na localidade é calmo, e que parte dos comércios fechou as portas, mas outros estabelecimentos não fecharam. "A gente prefere não arriscar", disse.

Uma empresária, de nome preservado, disse que após chegar ao comércio localizado no Pirambu recebeu a informação de que criminosos haviam passado pelo local e feito ameaças. Caso não fechassem as portas, eles iriam atear fogo ou atirar. As atividades no local foram suspensas e os funcionários, liberados.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que informou que ações preventivas são realizadas em bairros na Área Integrada de Segurança (AIS) 8. A secretaria ressaltou que, até o momento, "nenhuma ocorrência fora da normalidade foi registrada".

Conforme a SSPDS, as equipes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Comando de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) reforçam o policiamento na região.

As equipes dos setores de inteligência da SSPDS, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Ceará também atuam na área.

Postos de saúde e escolas



Conforme o relato de um morador que procurou o equipamento público nesta quinta-feira, 1º, o atendimento no posto de saúde Luíza Távora estava suspenso. O POVO tentou contato com a unidade de saúde localizada na avenida Monsenhor Hélio Campos, no Cristo Redentor, mas as ligações não foram atendidas. A secretaria Municipal de Saúde (SMS) também foi procurada sobre o funcionamento de unidades na região.



A Secretaria da Educação (Seduc) informou, por meio da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), que as escolas da rede pública do Estado da região do Pirambu funcionaram normalmente nesta quinta-feira, 1º.

Traficante do Rio é réu pela morte de jornalista do Pirambu News

O traficante Fábio de Almeida Maia é um dos réus pela morte do jornalista Givanildo Oliveira, gestor do portal Pirambu News. "Gigi", como era conhecido, foi morto a mando da facção após a publicação de uma notícia sobre a prisão de um suspeito de homicídio.

Na época, o então governador do Ceará, Camilo Santana, apontou a necessidade de imediata identificação e punição dos criminosos. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará (Sindjorce) também emitiu nota cobrando apuração do caso.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou os chefes do tráfico do Pirambu, entre eles Fábio "Biú", por mais de dez homicídios. Fábio e o comparsa Carlos Mateus da Silva Alencar (chamado de "Fiel" ou "Skidum") eram considerados foragidos da Justiça. Havia investigação que apontava a presença dos dois no Rio de Janeiro.

Em agosto de 2021, a Polícia Civil encerrou uma festa da organização criminosa CV, no Porto das Dunas, em Aquiraz. Na ação, 16 pessoas foram presas, entre eles um comparsa de Biú. Naquela época, a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) já procurava por Fábio Biú, que tinha mandado de prisão em aberto. Skidum ainda está foragido.

Carlito Pamplona, Pirambu e Barra do Ceará foram alvos de ataques

Há seis meses, os bairros Carlito Pamplona, Pirambu e Barra do Ceará registraram ataques causados por disputa entre facções Criminosas. Além de incendiarem veículos em avenidas principais da região, criminosos ameaçaram comerciantes para que fechassem as portas. A situação de "guerra" fez com que moradores fossem impedidos de visitar parentes ou se deslocar para o trabalho. Houve operação na área com a prisão de criminosos e apreensão de armas.

Há menos de um mês, uma tentativa de chacina deixou dois mortos e 15 pessoas feridas no morro do Santiago, na Barra do Ceará. Criminosos subiram o morro e atiraram contra pessoas que estavam em uma festa de aniversário. Na ocasião, havia um espaço infantil, e as mães fizeram uma espécie de escudo humano para proteger as crianças.

Houve operação na Barra do Ceará e prisão de chefes de organização criminosa. Suspeitos de participação da tentativa de chacina também foram presos. A Polícia realizou ações no Parque Leblon, em Caucaia, território onde há disputa de tráfico com o Morro do Santiago, na Capital.