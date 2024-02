Imóvel dos Correios será transferido para UFC para compor o Campus Iracema

Foto: Ribamar Neto/ UFC ÁREA dos Correios deverá integrar o novo Campus da UFC na Praia de Iracema

Foi assinado, nessa sexta-feira, 2, o protocolo de intenção de transferência de titularidade do imóvel em que hoje funciona o Centro de Encomendas e Entregas (CEE) dos Correios para a integrar o Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC). A solenidade ocorreu no Palácio do Abolição, em Fortaleza.

O documento, que tem a aprovação da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), firma a parceria entre a UFC e os Correios para que os estudos de viabilidade técnica do prédio localizado na rua dos Tabajaras seja transferido para a instituição. Além da transferência de titularidade, o documento prevê ainda a cooperação com o Governo do Estado para a Construção de um novo Centro de Distribuição para a empresa em um espaço que, posteriormente, será indicado.

O evento contou com a presença do diretor executivo dos Correios, José Rorício Aguiar, vereadores e representantes da Vila dos Almirantes e do Poço da Draga, comunidades que ficam nos entornos do prédio e serão beneficiadas com a chegada do novo polo da UFC que também abrigará a sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).



Durante a solenidade, o reitor da UFC, Custódio Almeida disse que a cerimônia de hoje completa o evento do último dia 29 de dezembro, quando foram assinados dois protocolos de intenção para iniciar o processo de instalação do novo campus onde seria construído o Acquario Ceará.

Almeida citou também que o projeto não se consolida apenas com o Acquario, que apesar de grande, a estrutura ainda é pequena para o projeto da UFC e a área dos Correios passou a ser indispensável para o Campus Iracema. “Hoje é a segunda metade daquele momento porque com a área do Acquario e com a área dos Correios, a gente tem espaço físico suficiente para ambientar o que será um Campus da Universidade Federal do Ceará, o Instituto de Ciências do Mar que já está definido que vai para lá e outros cursos outras unidades acadêmicas", disse Almeida.

Custódio reforçou o que havia dito no evento em dezembro, que a universidade quando chega em algum lugar, ela não fica provisoriamente, mas fica para sempre. “A data de hoje para nós é a data que vai dizer que o Campus Iracema é uma realidade de fato e nosso planejamento pode continuar sendo feito”, complementa.

Em seu discurso, a representante do poder executivo estadual, a vice-governadora Jade Romero reiterou a importância do equipamento para a divulgação científica dos ecossistemas do Ceará e aproveitou para anunciar dois novos cursos serão ofertados, que são Meteorologia e Turismo Ecológico. “Além disso, é importante a gente frisar que nós teremos lá execuções permanentes e temporárias, como já foi dito, sobre o ecossistema do Estado do Ceará, fortalecendo o nosso turismo e a nossa economia local. Agradecemos ao presidente Lula pelo esforço que tem sido empenhado nessa política para a consolidação desse projeto”, pontuou Jade.

A chegada do novo campus vai movimentar suas adjacências economicamente e culturalmente. A moradora e membro da Central Única das Favelas do Poço da Draga, Paula Patrícia diz que a comunidade está ansiosa com a chegada do campus universitário e que é uma oportunidade de mostrar o que a região tem a oferecer.

“A gente passou anos esperando pela obra do aquário e ele nunca saiu e quando veio a notícia da UFC, ficou todo mundo muito animado, porque a renda vai crescer, já que 90% da comunidade é comércio. Então vai melhorar muito o fluxo, vamos ter mais pessoas e também a possibilidade de estudar e dar um melhor futuro para os nossos filhos”, comentou.