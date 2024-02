Pré-Carnaval das crianças: Parque Rachel de Queiroz se enche de espuma e bolhas de sabão

Foto: Fotos: Yuri Allen/Especial para O Povo EVENTO contou com banda e barraquinhas de comida

“Quem cantar essa música vai ganhar um carrinho da Hot Wheels”, brinca o cantor antes de começar o “Balão Mágico”. É nesse clima que a despedida do Pré-Carnaval infantil é celebrada neste domingo, 4, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, enquanto pais e crianças se reúnem em roupas coloridas e fantasias.

Por recomendação de colegas da escola, a filha da advogada Alana Silva, 41, resolveu participar da folia. “A gente mora aqui perto e também sabe do movimento”, destaca a mãe.

Ninguém escapa dos confetes, que enfeitam o chão do parque em tons de branco, além de outra adição, a preferida dos pequenos: espuma. O spray é jogado pelo ar, enquanto os tutores tentam acompanhar a corrida.

No meio da música, uma palavra vira o coro dos pais: socialização. “Sempre que eu posso eu venho para essa praça. É um espaço verde que a gente ainda tem”, explica a professora Michelle Henrique sobre a decisão.

O empresário Pedro Luan, 31, decidiu se deslocar do Meireles até o Presidente Kennedy para o Pré. O intuito? Divertir o filho dele.

“Desde o início que a gente tá acompanhando (o Pré-Carnaval infantil)”, confessa Luan. “No domingo, a gente passa em casa, quando acontece um desses eventos… a gente vai pra se divertir”.

Para algumas famílias, o Pré-Carnaval infantil é uma nova experiência. Acompanhado da esposa e das duas filhas — um trio feminino com roupas combinadas em referência ao desenho Meninas Superpoderosas —, o vendedor Antônio Wllissimar, 33, é só elogios: “O primeiro Carnaval de muitos!”.

“Devia ter muito mais (Pré-Carnaval infantil), muito mais. Porque esses carnavais que tem (em outros lugares) estão muito perigosos”, critica.

Para os comerciantes, a alegria das crianças também contagia o bolso dos pais. “Hoje, como é de criança, a gente vende muito”, sorri Magda Duarte, 48, enquanto mais clientes se aproximam de sua banca.

Os itens mais vendidos de Magda não surpreenderiam os participantes e adornam a praça como uma decoração adaptada, feita pelos próprios foliões: espuma em spray e confete.

“Tudo que eu disser, vocês têm que repetir”, cantarola o vocalista para um público misto de crianças e adultos.

Às 18 horas, não é mais o confete jogado ao ar, mas bolhas de sabão. O brinquedo rivaliza com um novo parque Rachel de Queiroz, acendido pelo início da noite.

O cheiro de comida, quase indistinto anteriormente, começa a tomar conta do espaço, sem interferir nas danças e pulos de pais e filhos.

Para quem deseja uma pausa antes de ir embora, a comida é bem-vinda. “Ela (a filha) se cansou rápido e eu acho bom, porque sou mãe e já queria voltar pra casa”, brinca a microempresária Josy Matias, 44, antes de completar: “Descansar que amanhã tem aula”.

Confira mais fotos da tarde de folia no Parque Rachel de Queiroz