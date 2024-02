Mais 10 mil cartões do Ceará sem Fome são entregue aos municípios cearenses

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,07.02.2024:Lia de Freitas, primeira dama do estado . Governo do Estado realiza entrega de cartões Ceará Sem Fome às prefeituras.

Mais 10 mil cartões do programa Ceará Sem Fome foram entregues às prefeituras dos municípios cearenses pelo Governo do Ceará, ontem em solenidade no Palácio da Abolição. Com o acréscimo, 53.212 famílias serão beneficiadas em 2024 com R$ 300 por mês para compra de alimentos. Ao todo, o Estado distribuirá R$ 182,5 milhões neste ano para beneficiários de todas as cidades do Ceará.

O programa, iniciado em 2023, teve mudanças nos critérios para receber o benefício. Anteriormente, famílias que tinham renda de até R$ 168 per capita eram as beneficiadas. Neste segundo ano de implementação, vão ter direito ao cartão aqueles com renda familiar per capita de até R$ 218.

“É o mesmo [critério] que o Bolsa Família utiliza em todo o Brasil”, afirma a secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana. Segundo ela, a renda dos beneficiários melhorou devido ao aumento do repasse do programa federal e à melhora da economia do País. Com isso, foi necessário revisar o critério.

“De 43 mil famílias lá no início de 2023, apenas 3 mil famílias ao final ficaram ainda com essa renda de até R$ 168 [per capita]”, explica a primeira-dama e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, Lia de Freitas.

Confira todos os critérios para receber o cartão Ceará Sem Fome:

1) Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;



2) Família beneficiária do Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 218, incluídos nesse cálculo os valores recebidos do Bolsa Família;



3) Preferencialmente, famílias chefiadas por mulheres;



4) Prioritariamente, famílias com responsável familiar com baixa escolaridade;



5) Ter em sua composição pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos;



6) Não estar com o benefício do Bolsa Família bloqueado ou suspenso.

Lia destaca o caráter circular da renda distribuída pela política. O dinheiro dos cartões só pode ser gasto em estabelecimentos cadastrados no programa. “Nós injetamos quase R$ 90 milhões nos pequenos comércios, nos açougues, padarias e grandes comércios do ramo de alimentos”, diz.

Influência da seca na insegurança alimentar preocupa

A insegurança alimentar pode ser acentuada pela seca, já que prejudica o sustento de agricultores familiares. Com o prognóstico de uma quadra chuvosa abaixo da média esperada, o prefeito de Senador Pompeu, Maurício Jucá, afirma que a preocupação com a subsistência da população aumenta.

“Quando agrava, quem sofre mais são as famílias mais vulneráveis. Nós vivemos da economia de sequeiro. Se planta, dá. Se não tem inverno, não tem como plantar. Necessariamente as pessoas iriam passar fome”, diz. Na cidade, 150 novas famílias receberão o cartão Ceará Sem Fome.

“O prognóstico realmente não é de muita chuva, isso acaba afetando os nossos alimentos. Mas a gente já vivenciou outros momentos como esse. A gente espera, por tudo que já aprendeu, passar por isso de forma melhor”, afirma o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Júnior Castro, que é prefeito de Chorozinho.

Lia de Freitas afirma que o comitê intersetorial que gerencia o programa está atento ao risco de aumento da vulnerabilidade da população durante a seca. “Temos 24 municípios em estado de emergência. O comitê intersetorial tem pensado ações para que a gente possa se prevenir para algum crescimento de necessidade, uma entrega junto a Defesa Civil de algum outro alimento, além do cartão e das cozinhas”.

Distribuição dos cartões

Depois de entregues às prefeituras, os cartões devem ser distribuídos em cada município nos próximos dias, seguindo organização própria. Em Fortaleza, a entrega ocorre na quinta-feira, 7, e na sexta-feira, 8, em equipamentos da SPS.

Confira o local de entrega dos cartões Ceará sem Fome em Fortaleza:





Complexo Social Mais Infância Padre Caetano

Endereço: Rua Camélia, nº 450, Cristo Redentor

Bairros contemplados: Moura Brasil, Vila Velha, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Ellery, Monte Castelo, São Gerardo, Farias Brito, Jardim Iracema, Floresta, Álvaro Weyne, Parque Araxá, Amadeu Furtado, Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Presidente Kennedy, Parquelândia, Centro, Joaquim Távora, José Bonifácio, Tauape, Praia de Iracema e Colônia



Complexo Social Mais Infância João XXIII

Endereço: Rua Araguaiana, nº 77, João XXIII

Bairros contemplados: Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes, Demócrito Rocha, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube, Rodolfo Teófilo, João XXIII, Genibaú, Conjunto Ceará, Autran Nunes e Pici.



Complexo Social Mais Infância Curió

Endereço: Rua Paulo Freire com Rua dom Helder Câmara, Curió

Bairros contemplados: Parque Iracema, Cambeba, Messejana, Cajazeiras, Coaçu, Curió, Guajeru, Lagoa Redonda, Sapiranga/Coité, Sabiaguaba, José de Alencar, São Bento, Paupina e Água Fria.

ABC Palmeiras

Endereço: Rua Castelo de Castro, nº 2100, Conjunto Palmeiras

Bairros contemplados: Palmeiras, Barroso e Jangurussu.

ABC Bom Jardim

Endereço: Rua 3 Corações, nº 762, Bom Jardim

Bairros contemplados: Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Siqueira, Bonsucesso, Canindezinho, Parque São José, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas, Vila Peri e Parque Santa Cecília.



ABC Mondubim

Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, Nº 151, Mondubim

Bairros contemplados: Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter, Novo Mondubim, Aracapé e Manoel Sátiro.



ABC Cajueiro Torto

Endereço: Rua Floresta, Nº 180 – Santa Fé, Messejana

Bairros contemplados: Ancuri, Parque Santa Maria e Pedras.

ABC Serrinha

Endereço: Rua Cônego Lima Sucupira, nº 1487, Serrinha

Bairros contemplados: Alto da Balança, Aerolândia, Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura, Dias Macêdo, Passaré, Boa Vista/Castelão, Aeroporto, Itaperi, Dendê, Rachel de Queiroz, Itaoca, Parangaba, Parreão, Vila União, Montese, Bom Futuro, Damas, Serrinha, Tancredo Neves, Jardim Castelão, Benfica, Jardim América, Fátima e Parque Dois Irmãos.

CITS Mucuripe

Endereço: Rua do Entardecer, Nº 160, Vicente Pinzón

Bairros contemplados: Salinas, Engenheiro Luciano Cavalcante, Edson Queiroz, Meireles, Aldeota, Varjota, Papicu, Cais do Porto, Mucuripe, Vicente Pinzón, Praia do Futuro, Cocó, Cidade 2000, Manuel Dias Branco, Parque do Cocó e Serviluz.