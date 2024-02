7.730 agentes da Segurança Pública vão intensificar policiamento no Ceará durante o Carnaval

Foto: Reprodução/SSPDS Secretaria da Segurança reforçará policimanto no Ceará durante os dias de Carnaval

A partir da manhã desta sexta-feira, 9, até quarta-feira, 14, o policiamento no Ceará será reforçado. Ao todo, 7.730 agentes da Segurança Pública vão atuar na operação "Carnaval 2024", conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, serão 6.585 policiais militares, 287 policiais civis, 705 bombeiros militares, 80 servidores da Pefoce e 73 profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin), Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.

Os agentes terão como missões: executar o policiamento ostensivo em locais estratégicos, críticos e de visibilidade nos principais eventos carnavalescos; regulamentar as medidas de coordenação, fiscalização e execução das atividades de Polícia Judiciária; atuar em operações de bombeiro militar durante o período carnavalesco, a fim de salvaguardar vidas e patrimônios; e realizar ações de patrulhamento aéreo, com a finalidade de prevenir e reprimir ações delituosas.

Os policiais militares atuarão a pé, motorizados ou montados. Serão 854 agentes em Fortaleza. Outros 571 agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atuarão nas rodovias estaduais trabalhando em ações preventivas e ostensivas.

Todas as Delegacias Regionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) funcionarão em regime de plantão durante o feriadão. Serão 287 policiais civis distribuídos na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza, no Norte e no Sul do Estado. O 2º Distrito Policial (2º DP), 10º DP, 13º DP, 30º DP, 32º DP e 34º DP terão reforço.

Proteção à mulher: "Depois do não, tudo é importunação"

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), irá reforçar a segurança com a Tenda Lilás – espaço de acolhimento de mulheres e recebimento de denúncias – que será instalada nos municípios de Aracati e São Benedito.

As cidades foram escolhidas por serem grandes núcleos da festa, somando expectativa de público de 500 mil pessoas por dia. A Secretaria das Mulheres lançou em 2023, a Tenda Lilás com a campanha "Depois do não, tudo é importunação" pra prevenir e combater os crimes de importunação sexual e violência contra as mulheres.