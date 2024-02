Pelo quarto mês seguido, assassinatos crescem no Ceará

Foto: Via WhatsApp O POVO FEMINICÍDIO ocorrido no Luciano Cavalcante em janeiro

Com uma média de 9,16 mortes por dia, o Ceará registrou, no último mês de janeiro, 284 assassinatos. É um aumento de 12,69% em relação ao registrado em janeiro de 2023, fazendo do primeiro mês de 2024 o quarto mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado — os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 9, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os números ainda mostram que Fortaleza teve um aumento de 51,92% no número de CVLIs. Enquanto em janeiro de 2023 ocorreram 52 assassinatos, em janeiro deste ano, foram 79. Os números da Área Integrada de Segurança (AIS) 10 chamam a atenção. Com nove assassinatos, a região onde ficam bairros como São João do Tauape, Praia do Futuro e Papicu teve em janeiro passado o mês mais violento desde 2020.



Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados 65 homicídios, uma redução de 18,75% em relação aos 80 assassinatos ocorridos em janeiro de 2023. Em 2023, a RMF foi a região mais violenta do Estado. Neste primeiro mês de 2024, ocorreram 23 assassinatos em Caucaia e 10 em Maracanaú, os municípios mais populosos da Grande Fortaleza.



No Interior, foram registrados 140 CVLIs em janeiro. Nos municípios do Interior Norte, ocorreram 76 assassinatos, um crescimento de 18.42% em relação aos 62 CVLIs ocorridos em janeiro de 2023. Já no Interior Sul, 64 CVLIs foram registrados em janeiro deste ano, também um aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, quando 58 homicídios aconteceram — aumento de 9.37%.



Ainda houve, em janeiro, 15 mortes decorrentes de intervenção policial em todo o Estado. Em janeiro de 2023, foram oito casos.



Procurada para comentar os números, a SSPDS enviou nota elencando medidas adotadas pela pasta para reduzir os homicídios no Estado. Entre as ações está a criação do Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, composto por equipes dos setores de inteligências da SSPDS e da Polícia Civil, com apoio da inteligência da PM. Também é citado o Centro de Inteligência do Ceará (CIC), em operação desde novembro de 2023 e que reúne seis agências de inteligências no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



“Em se tratando de prevenção dos CVLIs, a SSPDS mantém diálogo permanente com outros órgãos estaduais, em busca de articular, de forma integrada, políticas públicas para promover lazer, cultura e esporte em territórios vulneráveis, com base nos estudos realizados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), uma das vinculadas à SSPDS”, também diz a nota.



Por fim, a SSPDS menciona que Fortaleza terminou 2023 com uma redução de 13,2% no número de CVLIs em comparação com 2022.



MAIS DADOS

Números de CVLIs no Ceará

Outubro de 2022 — 249 CVLIs

Novembro de 2022 — 235 CVLIs

Dezembro de 2022 — 248 CVLIs

Janeiro de 2023 — 252 CVLIs

Outubro de 2023 — 293 CVLIs

Novembro de 2023 — 287 CVLIs

Dezembro de 2023 — 266 CVLIs

Janeiro de 2024 — 285 CVLIs

Fonte: SSPDS