Albertu's restaurante na Barra do Ceará é o primeiro Museu Orgânico de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16

Há 60 anos como uma das principais referências culinárias da Barra do Ceará, o Albertu's Restaurante agora passa a funcionar também como primeiro Museu Orgânico de Fortaleza. A mudança foi firmada em cerimônia realizada dentro do estabelecimento nessa sexta-feira, 16, onde os visitantes puderam conhecer parte da história do novo Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante.

Morador da cidade desde os 4 anos, o dono do restaurante, Alberto de Souza, mostra-se um apaixonado pela Capital. A exposição conta a vida dele e de sua família, que comandam o bar desde que chegaram à Cidade. No entanto, apesar do recorte familiar, o empresário aponta o museu como um presente para todos os fortalezenses.

“Que satisfação! Um espaço de cultura, de gastronomia e muito importante para a Cidade. Também é um presente a Fortaleza. Este é o primeiro de muitos espaços desses. Espaço de afeto, de histórias e que podem ser colocados na Cidade. A Cidade é nossa! Nós temos que nos apropriar da Cidade”, disse o proprietário do bar.

Maior que o amor de seu Alberto por Fortaleza, só o orgulho de fazer parte da Barra do Ceará, local que ele diz ter “o pôr do sol mais bonito do mundo”. Toda essa identificação pelo bairro mais antigo da Capital chamou a atenção de membros do Sistema Fecomércio Ceará, idealizador dos Museus Orgânicos no Estado, que decidiram homenagear o representante local.

“Esse processo que nós estamos fazendo aqui não foi um pedido do Alberto, porque o Alberto nunca pediu nada para ele. Toda vez que nós estivemos aqui, ele sempre pedia pela comunidade dele. Mais do que um museu, nós estamos estabelecendo aqui uma parceria e um ponto de encontro com as comunidades”, afirma o presidente do Sistema, Luiz Gastão.

Em 2018, o Albertu’s Restaurante foi tombado provisoriamente pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). Os estudos para elaboração da Instrução de Tombamento ainda não foram concluídos, e o último laudo de vistoria do local é de 25 de abril de 2023.

De acordo com Diego Amora, coordenador de Patrimônio da Secultfor, a Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural (CPHC) tem se empenhado em dar celeridade ao fluxo de documentos técnicos e de vistorias dos bens patrimoniais tombados provisoriamente.

Veja imagens da inauguração: Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio, e Alberto Souza, proprietário do restaurante, inauguram o Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA Inauguração do Espaço Gastronômico Cultural Albertu’s Restaurante, na manhã desta sexta-feira, 16 Crédito: FÁBIO LIMA

Museu deve fomentar turismo na região

O objetivo da instalação do museu no restaurante de seu Alberto é fomentar o turismo e a cultura na Barra do Ceará, ajudando a movimentar também a economia. Além dos pratos regionais, o estabelecimento conta com apresentações de stand up e parada obrigatória aos visitantes do rio Ceará, que encontra o mar logo ao lado.

A novidade anima o empresário, que vê na história da família um motivo a mais para convidar turistas e pessoas de outros bairros da Cidade a conhecerem as belezas da Barra.

“Um museu que conta história do bairro mais antigo, de uma família que tem 60 [anos] que está aqui, fazendo a melhor peixada de Fortaleza, você acha que o pessoal não vai vir para cá, não? É um ingrediente a mais”, acrescenta Alberto.

Uma das primeiras a conhecer a nova organização do espaço foi Lourdes Gaspar, 57, técnica de fisioterapia. Lourdes é moradora do bairro Quintino Cunha, mas frequentemente está no Albertu's para participar do projeto de stand up realizado no local.

Admiradora dos atos culturais da região, como o grupo de bumba meu boi “Boi Juventude”, que se apresentou durante a inauguração do museu, a técnica em fisioterapia destaca o bairro como o centro de lazer da região noroeste de Fortaleza, em especial das regionais 1 e 3.

“Desde o Antônio Bezerra para cá, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, todos eles focam aqui. O lazer da gente, o dia a dia da gente é aqui. Aqui [Albertu's] é o coração da Barra do Ceará, porque tudo é aqui. Agora é um ponto turístico mais do que nunca e um ponto de referência”, conclui.

O que é um museu orgânico

Idealizado pelo sistema Fecomércio, os Museus Orgânicos consistem em locais para “valorização dos mestres da cultura”, como define a própria instituição. Nesses espaços o objetivo é repassar ensinamentos de diversas áreas da tradição popular.

Muito presentes nos municípios do Interior, este será o 15° Museu Orgânico do Ceará. Entre os homenageados estão Mestre Espedito Seleiro, em Nova Olinda, além de Mestre Raimundo Aniceto e Mestre Zulene Galdino, ambos do Crato e referências do artesanato, música e dança, respectivamente.

Dentro dos Museus os visitantes encontram objetos pessoais, fotografias, vestimentas e outras marcas das tradições passadas por gerações. No Albertu’s, a principal atração são registros antigos, como os da infância de seu Alberto na Barra do Ceará e os pontos turísticos do bairro, como as antigas dunas.

“O Museu Orgânico procura preservar as nossas raízes, as nossas culturas e os nossos povos. Precisamos do que é moderno, precisamos inovar, mas não podemos perder o que nós somos”, encerra Luiz Gastão.