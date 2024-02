Com duas chacinas, sábado tem 22 homicídios e é o dia mais violento no CE desde 2020

Foto: FERNANDA BARROS Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é encarregada por investigar os crimes

Este sábado, 17, foi o dia com mais assassinatos registrados no Ceará desde 2020. Ao todo, foram 22 homicídios, ocorridos em Fortaleza (4), Pacajus, Guaiúba, Caucaia (5), Pindoretama, Canindé, Itarema (2), Aracoiaba (4), Boa Viagem, Acopiara e Juazeiro do Norte.



Tantos assassinatos assim não eram registrados no Estado desde 12 de julho de 2020, quando ocorreram 25 homicídios. O levantamento foi feito por O POVO com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Entre os crimes registrados no sábado estão as chacinas registradas em Aracoiaba e em Caucaia, matanças que ocorreram em um intervalo aproximado de duas horas.



Em Aracoiaba, quatro homens foram mortos a tiros em uma localidade da Zona Rural denominada Arraial Santa Isabel. Entre as vítimas estava o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana do município, Kennedy Guedes. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.



A chacina em Caucaia ocorreu em um sítio localizado no bairro Urucutuba. Quatro mulheres foram mortas a tiros na ocasião. Os nomes das vítimas não foram divulgados. A SSPDS informou apenas que duas delas tinham 44 e 39 anos, enquanto as outras duas ainda não foram identificadas formalmente.



Um homem, suspeito de envolvimento no crime, foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde era ouvido na manhã deste domingo, 18.

Os crimes ocorridos em Fortaleza foram registrados nos bairros Moura Brasil, Bonsucesso, José Walter e Jardim das Oliveiras. No Moura Brasil, o corpo de um homem foi encontrado na faixa de areia da Praia da Leste-Oeste. Ele estava amarrado e foi decapitado pelos criminosos.



No bairro Bonsucesso, O homem morto seria um suspeito de tentar praticar um assalto. Um homem que seria seu comparsa também foi baleado e foi encaminhado a uma unidade de saúde.



Em Itarema, foi registrado um duplo homicídio, em que dois homens foram assassinados a tiros no distrito de Almofala. Além das 22 mortes, ainda houve tentativas de homicídios contra seis policiais militares registradas nos bairros Barra do Ceará e Jardim Guanabara.



À exceção das vítimas da chacina em Caucaia, todos os demais eram homens. Foram 21 execuções à bala, além do caso no Moura Brasil, cujas lesões foram feitas por objeto perfurocortante.

Confira abaixo quais foram os dias mais violentos do Estado nos últimos quatro anos:

17 de fevereiro de 2024 — 22 homicídios

1º de janeiro de 2022 — 20 homicídios

26 de setembro de 2021 — 20 homicídios

18 de setembro de 2021 — 20 homicídios

16 de maio de 2021 — 20 homicídios

21 de janeiro de 2024 — 19 homicídio

25 de novembro de 2023 — 19 homicídios

1º de janeiro de 2023 — 19 homicídios

23 de outubro de 2022 — 19 homicídios

17 de abril de 2022 — 19 homicídios

Chacina em Aracoiaba tem secretário entre vítimas e deixa cidade em luto

Aracoiaba, município situado no Maciço do Baturité, foi palco de chacina na noite desse sábado, 17. Crime deixou quatro pessoas mortas, dentre elas Kennedy Guedes, que atuava como secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana. Após ocorrência, cidade terá luto oficial de três dias.

Ação criminosa aconteceu em um estabelecimento comercial na zona rural, na localidade de Arraial de Santa Isabel. Na ocasião, quatro homens, com idades de 24, 25, 36 e 48 anos, foram alvejados com disparos de arma de fogo. Equipes da Policia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão as investigações.

Kennedy Guedes atuava como secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana do município desde o início do ano. Antes de assumir o cargo, ele era assessor parlamentar do presidente da Câmara Municipal de Aracoiaba, Pedro Campêlo Nogueira (PP).

Em entrevista para a Rádio O POVO CBN, nesse domingo, 18, o prefeito de Aracoiaba, Thiago Campêlo, afirmou que entrou em contato com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o secretário de segurança, Samuel Elânio, para pedir "todo o apoio necessário das forças de Segurança do Estado".

"Informaram estar enviando equipes ao local e que a viaturas já estavam atuando para capturar os criminosos. Assim que tomei conhecimento do fato me dirigi ao local para acompanhar de perto e dar todo suporte aos familiares das vítimas", disse o gestor.

Durante entrevista, o mandatário também informou que a cidade terá três dias de luto oficial devido a ocorrência. A Delegacia Municipal de Aracoiaba investiga o caso e diligências seguem em andamento, com o objetivo de identificar, localizar e capturar os suspeitos da ação criminosa.



Colaboraram Luciano Cesário, da Rádio O POVO CNB, Gabriela Almeida e Lucas Barbosa