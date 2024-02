Ceará atinge média histórica de chuvas e já tem melhor fevereiro desde 2020

Foto: AURÉLIO ALVES FUNCEME fez previsão de mais chuvas par esta quinta-feira

O Carnaval chamou a chuva para o Ceará. Se os nove primeiros dias do primeiro mês de quadra chuvosa mal deram para molhar a terra, os 12 seguintes resolveram compensar. Com a precipitação de 22,1 milímetros (mm) entre as 7 horas de terça-feira, 20 e o mesmo horário desta quarta, o Estado chegou à marca de 134 mm de chuva no mês.

Esta é a maior marca desde 2020, quando o Ceará acumulou 191,5 mm. Os dados são do Calendário de Chuvas, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Vale ressaltar que o balanço do mês corrente ainda é considerado preliminar.

Leia mais Granja registra maior chuvas do Ceará no dia; veja previsão

O Ceará vem de quatro anos com chuvas dentro ou acima da média histórica, que sucederam o mais longo período de seca da história do Estado, entre 2012 e 2019. A perspectiva para o primeiro trimestre de quadra chuvosa, entretanto, é negativa. Segundo prognóstico da Funceme, o Ceará tem 45% de chance de precipitação abaixo da média.

O cenário que antecedeu os meses decisivos para a chuva do Ceará também não foi animador. A pré-quadra chuvosa — dezembro e janeiro — teve 29,4% menos precipitação do que o esperado.

A quadra chuvosa no Ceará, que vai de fevereiro a maio e é chamada de inverno pelo cearenses, concentra o maior volume de chuvas no Estado. O principal fator é a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), cuja atuação no Estado se intensifica nesse período.

Em Fortaleza, a chuva mais emblemática foi entre sábado e domingo de Carnaval, dias 10 e 11 de fevereiro. No intervalo, foi registrada média de 136 mm na Capital, com máxima de 215 mm no posto de coleta do Pici. Foi a segunda maior chuva do século na Cidade.

Desde então, o Estado teve mais dois dias com pelo menos 20 mm de chuva na média de todo o território: 22 mm tanto no dia 19, quanto nessa quarta-feira,21.

Com as chuvas desta quarta-feira, três das 12 regiões hidrográficas do Estado já apresentam cenário de precipitação acima da média para fevereiro: Curu, Acaraú e Salgado. Em volume total, a bacia do Coreaú é a que recebeu mais água, com 208,4 mm. As outras nove áreas estão dentro do esperado de chuvas para o mês.

Leia mais Ceará deve ter chuvas em todas as macrorregiões até quinta-feira, 22

Já entre os municípios, o que recebeu mais chuvas no mês foi Missão Velha, no Cariri, com 355,5 mm (89% acima da média). Já Paramoti, no Litoral do Pecém, chegou a 182,6 mm, 115% de precipitação a mais do que o esperado para todo o mês.

Apesar do quadro parcial positivo em fevereiro, o mês é o que tem menor volume de chuvas esperado dentro do primeiro trimestre de quadra chuvosa no Ceará. A normal histórica em 2023 para fevereiro era de 121,3 mm, ante 206,9 mm em março e 190,7 mm em abril.

O início das chuvas do ano do Ceará fez com que os maiores açudes do Estado voltassem a encher ligeiramente. De acordo com o Portal Hidrológico, alimentado com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), os 157 maiores reservatórios acumulavam 6.887,3 hm³ (hectômetros cúbicos) de água no início do mês — 37,2% da capacidade total. Nesta quarta-feira, 21, as cifras chegaram a 6.925,9 hm³, alta de 0,2 ponto percentual.

Ou seja, os açudes pegaram 38,6 hm³ de água, o que equivale a 38,6 bilhões de litros, capazes de encher 15.440 piscinas olímpicas (50mx25mx2m).

Chuvas de fevereiro no Ceará



2015 - 95,5 mm

2016 - 53,2 mm

2017 - 159,8 mm

2018 - 197 mm

2019 - 172,2 mm

2020 - 191,5 mm

2021 - 126,3 mm

2022 - 65,1 mm

2023 - 115,8mm

2024 (até agora) - 134 mm

Média histórica - 121,3 mm