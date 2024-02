13ª Caminhada Penitencial 2024 ocorre no próximo domingo buscando pregar esperança

Foto: Camila de Almeida, em 15/03/2015 Foto de apoio ilustrativo. Caminhada Penitencial ocorre desde 2009 em Fortaleza

A 13ª Caminhada Penitencial promovida anualmente pela Arquidiocese de Fortaleza será realizada no próximo domingo, 3. O momento religioso será iniciado às 7 horas com uma missa na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Mucuripe. Depois, os fiéis farão a caminhada até a Catedral Metropolitana, no Centro.

O tema da edição de 2024, escolhido pelo arcebispo dom Gregório Paixão, incita os católicos a serem "peregrinos da esperança". Segundo o arcebispo, a intenção é preparar os fiéis para o Jubileu, celebração do Ano Santo que ocorre a cada 25 anos.

“A gente sente, e o papa também, que seria fundamental nos prepararmos durante o ano para celebrar, em 2025, algo que gera em nós esperança. Nós precisamos ter esperança em meio às guerras, em meio a tudo isso precisamos ter o coração esperançoso. Temos o desejo de sermos os pregoeiros da esperança para o mundo”, afirmou dom Gregório, em visita ao O POVO nesta quarta-feira, 28.

O momento terá a presença de padres para ouvirem confissões dos participantes da caminhada. Dom Gregório também pede que os fiéis levem quilos de alimento para doação. Haverá postos de coleta posicionados no trajeto da procissão.

“Ao longo desta caminhada, nós estamos pedindo que as pessoas levem um quilo de alimento. Caminhar com o quilo de alimento significa dizer que eu estou andando para aquele que é o essencial na minha vida, Jesus Cristo, mas Ele, antes de mais nada, é um sinal vivo da caridade.”

Os alimentos serão reunidos em cestas básicas e doados a pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nós queremos chamar mais atenção das pessoas de que a fé trazida em nosso coração deve gerar em nós uma prática”, afirma.

A Caminhada Penitencial é organizada em Fortaleza desde 2009, sempre no terceiro domingo da Quaresma. Houve pausa durante a pandemia de Covid-19, e o momento foi retomado em 2023.

Serviço

Caminhada Penitencial de 2024

Data: Domingo, 3 de março, às 7 horas

Percurso: Concentração na Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde (Mucuripe), percorrendo a Avenida da Abolição, as avenidas Historiador Raimundo Girão, Almirante Barroso, Pessoa Anta, Alberto Nepomuceno e Catedral Metropolitana.