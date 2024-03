Estátua de Santo Antônio, em Caridade, ganhará cabeça até o fim deste ano

Foto: Eudes Brasil/SOP MONUMENTO para Santo Antônio está sendo construído em Caridade

A estátua de Santo Antônio, localizada no município de Caridade, “aguarda” por uma cabeça desde a década de 1980 e deve, enfim, receber a parte que faltava no fim do segundo semestre de 2024, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará. As obras, que estavam paralisadas desde 1986, foram retomadas em 2021. O monumento terá 36 metros (m) de altura, 2 m a menos que o Cristo Redentor.

A história é um tanto curiosa. O projeto no topo do Serrote do Cágado começou em 1984. A ideia da prefeitura era incentivar o turismo religioso à cidade, seguindo os passos da vizinha Canindé. As obras, no entanto, foram interrompidas em 1986 por falta de recursos. A cabeça, montada em uma outra região de Caridade, nunca foi levada até o corpo. O santo ficou degolado.

O jornalista e escultor Francisco Barbosa de Oliveira, 72, mais conhecido como Franzé D’aurora, foi o responsável pela obra original. Ele foi convidado pelo então prefeito da cidade, Raul Linhares, após ter feito uma outra estátua, também de Santo Antônio, na BR-020.

Em Caridade, Franzé começou a trabalhar no projeto, mas, quando percebeu que o município não tinha recursos suficientes para terminar o monumento, decidiu fazer a cabeça por conta própria. “Eu construí a cabeça com o meu dinheiro, com o meu suor, com as minhas próprias mãos, sem precisar da ajuda de ninguém.”

Não foi erro de cálculo. Deixar a cabeça longe do corpo, de acordo com ele, foi proposital. O objetivo era inovar, chamar atenção e levar notoriedade para Caridade, já que não seria possível terminar a obra em sua totalidade.

“Por que eu fiz a cabeça? Porque eu estava me sentindo degolado por toda aquela vontade do povo em [colocar a cidade no mapa] e a minha vontade de dizer a minha verdade, sem magoar e ferir”, explica.

“Se hoje você está conversando comigo [sobre o tema] é porque Caridade está no mapa, justamente por conta da cabeça. Eu acho que a obra deveria ser preservada e [algum lugar próximo] deveria ser transformado em um museu, para perpetuar e dizer o que significa a arte, que é algo muito mais profundo do que se pensa e se vê”, continua.

Se o objetivo da cabeça era gerar notoriedade, deu certo. A escultura inspirou a escritora e ex-cronista do O POVO Socorro Acioli a escrever o livro “Cabeça de Santo”, publicado pela Companhia das Letras, em 2014.

A obra chegou a ser reconhecida como um dos 50 melhores livros do mundo para o público jovem de 2016 pela Biblioteca Pública de Nova York (NYPL) e, além disso, será adaptada para o cinema.

A trama acompanha a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces das mulheres para Santo Antônio, que também é o padroeiro daqueles que procuram por um amor. “Espero que a [escultura] venha a inspirar mais pessoas”, comenta o escultor.

Monumento no Serrote do Cágado terá complexo religioso

Um dos desejos do escultor — a preservação da memória da obra — parece que será atendido. O monumento, de acordo com a SOP, também abrigará um complexo religioso com um museu, um mirante, uma capela, pontos comerciais, escadarias, rampas de acesso e estacionamento.

"Ter uma estrutura para lembrar a construção do local é importante porque preserva a memória histórica e cultural, [pois permite] que as gerações futuras conheçam e compreendam a importância do monumento e seu contexto histórico", destaca a Secretaria do Turismo (Setur) do Estado do Ceará, em nota.

"Além disso, serve como uma forma de homenagear e valorizar o trabalho e o legado daqueles que contribuíram para sua construção, como no caso do livro 'Cabeça de Santo', onde a inspiração do monumento se torna parte da narrativa, conectando história e literatura", continua.

A Setur, além disso, também acredita que o complexo pode alavancar o turismo religioso na região. “A divulgação do monumento e suas características únicas podem atrair a atenção de pessoas interessadas em turismo religioso, contribuindo para a promoção da cidade e da região como destinos importantes para este segmento”, diz a pasta.

Essa não é a primeira vez que tentam finalizar ou construir um complexo cultural no local da estátua. Iniciativas já tentaram ser implementadas em 1998, 2002, 2007, 2009, mas nunca foram para frente.

60% dos serviços de construção já foram executados

As obras são realizadas em etapas distintas: a construção de um espaço cultural na base do monumento, a estrutura da estátua — que terá duas cabeças (a do Santo e a de um bebê em seu colo) —, a pavimentação de acesso ao local e a urbanização dos entornos da edificação. O equipamento é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Caridade. O valor da obra foi orçado em R$ 11 milhões.

O artesão Markus Moura é o responsável pelo projeto estético da nova estátua. No momento, 60% dos serviços já foram executados. O edifício-base do complexo, por exemplo, foi praticamente finalizado. A estrutura interna que dá sustentação à estátua está em fase de conclusão. Depois, a camada externa da escultura será fixada e, por fim, serão executadas as fases de pavimentação e urbanização.

O santuário, ao todo, compreende uma área de aproximadamente 4,4 mil m². Ele está localizado no ponto mais alto da cidade, o Serrote do Cágado. O projeto prevê ainda a construção de um mirante, uma capela, pontos comerciais, pátio, calçadão arborizado e um estacionamento com 28 vagas.

Como citado, as obras originais, de 1984 a 1986, ocorreram em dois locais diferentes: o corpo foi construído no topo do morro — que, inclusive, teve parte da estrutura clássica reaproveitada — e a cabeça em um conjunto habitacional, localizado a quase 3 km do resto da estátua. As construções atuais contemplam o espaço do Serrote do Cágado.

O POVO tentou entrar em contato com a prefeitura de Caridade pelo e-mail, telefone, Whatsapp e Instagram, para saber se algo será feito no local onde a cabeça "antiga" está localizada, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O POVO também procurou a moradora da casa onde essa cabeça está, mas não conseguiu contato. O texto será atualizado caso as demandas sejam respondidas.