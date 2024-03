Perícia Forense completa 16 anos e homenageia servidores

Foto: FCO FONTENELE Solenidade alusiva aos 16 anos da Perícia Forense do Estado do Ceará

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou a outorga da medalha “Grande Mérito Policial Científico” um reconhecimento de notório saber aos profissionais que colaboraram com o órgão ao longo do tempo. A entrega da comenda foi em comemoração aos 16 anos da criação da Pefoce. Ao todo, foram 23 homenageados entre representantes do poder público e profissionais da Perícia Forense.

A solenidade ocorreu no Museu da Imagem e do Som do Ceará e contou com a presença da vice-governadora e secretária das mulheres, Jade Romero; do perito geral da Pefoce, Julio Torres; procurador geral de justiça do estado, Haley Carvalho; do titular da SSPDS, Samuel Elânio, demais representantes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e da própria Pefoce.

O perito legista e diretor geral da Pefoce, Julio Torres, disse que o prêmio é um reconhecimento do que temos de mais valoroso na instituição, que é o servidor. “Nós homenageamos os nossos servidores que, com afinco, trabalham na produção de provas científicas para auxiliar nas investigações aqui no Ceará”, disse.

“O servidor precisa desse reconhecimento, porque apesar de toda a tecnologia que nós temos na perícia, o mais importante é o material humano, é o nosso servidor ser reconhecido pelo trabalho que ele desenvolve”, complementa.

Torres falou das conquistas da instituição, com a aquisição do sistema ABIS (Solução Automatizada de Identificação Biométrica), utilizado na confecção das novas carteiras de identidade nacional, que faz comparação facial e a ferramenta será apresentada esta semana.

“Será um auxílio importante para o reconhecimento facial, porque poderemos utilizar esse sistema de forma mais precisa, além de utilizar duas bases de dados, tanto da fotografia como da papiloscopia, para auxiliar nas investigações”, disse.

Jade Romero pontuou que o trabalho da Pefoce é fundamental, articulado e importante na segurança pública do Ceará, e que este reforça a responsabilidade do Estado em relação ao avanço das instituições. “Nós sabemos que os desafios são muitos e todas as políticas, com lençol curto, não tem sobra de recursos”, disse.

“É por meio de uma gestão eficiente, dedicada, comprometida, com objetivos, assim como é o trabalho que vocês realizam, baseado em dados e na ciência, que a gente toma as melhores escolhas e fortalecemos as nossas instituições e damos a resposta para a sociedade”, ressaltou Jade.

Uma das homenageadas e supervisora do núcleo de toxicologia da Pefoce, Daniele Magalhães, disse que está há 10 anos na Pefoce e se sente muito feliz por contribuir com a sociedade.

“Eu realmente amo o que faço, me sinto realizada em poder ajudar na elucidação de um caso e conseguir dar uma resposta para a sociedade. Quando eu ajudo e consigo dizer com precisão o que realmente aconteceu é muito gratificante. É um reconhecimento enorme e isso é graças a todo um trabalho realizado em conjunto pela Pefoce, sou muito grata por isso”, complementa.



Veja a lista dos que receberam a condecoração

Elmano de Freitas, governador do Estado do Ceará

Jade Romero, vice governadora e secretária das Mulheres do Estado do Ceará

Samuel Elânio, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

Haley de Carvalho Filho, Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará

Sâmia Costa Farias Maia, defensora pública Geral do Estado do Ceará

Socorro França, secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará

Carla Melo da Escossia, Assessora de Prevenção à Violência

Coronel Klenio Savyo Nascimento, comandante geral da Polícia Militar do Ceará

Márcio Rodrigo Gutierrez, Delegado Geral da Polícia Civil do Ceará

Coronel José Cláudio Barreto de Sousa, comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Leonardo Almeida Couto Barreto, diretor da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará

Nabupolasar Alves, superintendente da Superintendência de pesquisa e estratégia de Segurança pública

Alexsandra Teles Ramos, Auxiliar de Perícia

Andréa Luiza Rocha, Auxiliar de perícia

Ana Martins Vieira, Médica Perita Legal, Itapipoca

Antônio Daniel Leitão, Médico Perito Legal de Fortaleza

Francisco de Assis Oliveira Filho, Perito Criminal

Daniele de Paula, Perita Legista Supervisora do Núcleo de Toxicologia

Ricardo Filgueiras Rocha, coordenador coordenadoria de Identificação Humana e Perícias biomédicas

Francisco Andreazio Lobo, do Núcleo de Balístico Forense

Julio Cesar Rodrigues Rocha, Perito Criminal

Lucas Antônio Medeiros, Perito Criminal

Auxiliar de Perícia, Paula Kaianny da Silva Mota