Suspeito de ajudar fugitivos da prisão de Mossoró é preso em Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles Sede da Polícia Federal em Fortaleza, Ceará

Um homem de 31 anos, suspeito de ajudar na fuga de dois detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró (RN), foi preso em Fortaleza nessa sexta-feira, 8. A prisão é resultado da ação conjunta entre as polícias do Ceará e do Rio Grande do Norte. O mandando de prisão preventiva foi expedido pela 8ª Vara Federal de Mossoró/RN.

A ação foi desencadeada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará e de Mossoró (Ficco) -, em atuação com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além da prisão, foram realizadas buscas nas cidades de Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte, e em Aquiraz e Quixeré, no Ceará. As buscas vêm mobilizando grande contingente das forças de segurança.



Desde o dia 14 de fevereiro, há uma busca pelos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. Os detentos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, foram vistos no dia 29 de fevereiro em uma região próxima à divisa com o Ceará. Os dois foragidos deixaram rastros de sua passagem em uma área da Serra de Mossoró, a 11 quilômetros de distância da penitenciária.

Esta é a sexta pessoa presa desde o início das buscas aos prisioneiros Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, os primeiros detentos a escapar de um presídio federal de segurança máxima. Um dos seis presos é Johnney Weyd Nascimento da Silva, irmão de Deibson. Ele foi detido no último dia 23, em Rio Branco (AC), porque tinha um mandado de prisão em aberto. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Silva já havia sido condenado por roubo e por participação em organização criminosa.

Após o incidente de fuga, Fernandinho Beira-Mar e outros 22 presos foram transferidos da penitenciária de Mossoró em uma operação sigilosa realizada no último dia, 2, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) em parceria com a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF).



Cerca de 600 agentes da PF, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional e Força Nacional Penal, além de policiais dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás participam da operação de recaptura dos fugitivos, revezando-se em turnos ininterruptos. Nos últimos dias, a força-tarefa tem concentrado os esforços de busca em uma área próxima ao Parque Nacional da Furna Feia, entre as cidades de Mossoró e Baraúna, distantes cerca de 35 quilômetros uma da outra.