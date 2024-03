Uece empossa 85 professores aprovados em concurso de 2022

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo POSSE dos novos docentes da Uece ocorreu no Palácio da Abolição

Após mais de um ano de espera, 85 professores aprovados no concurso público de 2022 foram convocados e devidamente empossados para assumirem a docência na Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os docentes se unem aos outros 190 professores já lotados em suas áreas, totalizando 275 efetivados.

Eles foram distribuídos nas unidades da Uece, sendo 24 para o Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região do Inhamuns (Cecitec), 21 para a Faculdade de Ciências da Saúde do Sertão Central (Facisc), 19 para a Faculdade de Educação e Ciências Integradas do Sertão de Canindé (Fecisc), 11 para a Faculdade de Educação e Ciências Integradas do Litoral Leste (Fecil) e 10 para a Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús (Faec).

Participaram da cerimônia de posse o governador do Ceará, Elmano de Freitas; a titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Sandra Monteiro; o reitor da Uece, Hildebrando Soares; o vice reitor, Dárcio Teixeira; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão; os professores Artur Bruno e Mazé Barbosa, além de outros representantes da Universidade e os convidados dos docentes.

Veja fotos:

O reitor da instituição de ensino superior, professor Hildebrando Soares, disse que a posse é um momento de festa para a Universidade e representa a decisão do Estado em garantir uma política de expansão e interiorização das universidades estaduais. “A Uece tomou a decisão de abrir novos cursos e novos campi, em particular no interior do Estado do Ceará, para assim oferecer à juventude a oportunidade de ingresso no ensino superior. São nove cursos novos e três novos campi que fazem parte de toda essa política de expansão”, disse o reitor.

Soares disse que já foram empossados 275 dos 365 professores que devem ser efetivados ainda neste primeiro semestre. “Dos 90 (restantes), 38 serão convocados e efetivados nos próximos meses e as 52 vagas que ficaram ociosas, queremos colocar em um novo edital para realizar um novo concurso”, complementou.

A representante dos docentes convocados, professora Aline Maia, de 34 anos, vai lecionar no curso de Medicina Veterinária e, em seu discurso, relembrou os dias de espera pela posse e pela convocação e ressaltou que, profissionalmente, é fruto da instituição de ensino.

“Hoje, estamos ingressando como docentes e gosto de falar sempre que a Uece me formou não só profissionalmente, mas como pessoa. Afinal, ingressei no curso de Medicina Veterinária aos 17 anos e lembro perfeitamente do primeiro dia de aula que cheguei atrasada para a aula de ética do professor Ricardo”, brincou.

Ela disse ainda que quando iniciou o mestrado, se questionou se aquilo era realmente o que deveria estar fazendo. Depois de dar uma aula em outra instituição de ensino, Aline conta que teve a real certeza que não estava ali em vão. “E desde então veio me descobrindo, me construindo e desconstruindo no universo que é a docência hoje, depois de mais de 12 anos de formada. Tenho certeza de que a nossa universidade estadual forma profissionais incrivelmente qualificados e capacitados para exercer seu papel técnico e também social. Precisamos cada dia mais nos reconhecer como profissionais singulares e levar isso aos nossos alunos”, complementa.

O governador Elmano de Freitas parabenizou os professores empossados, relembrou de sua trajetória na universidade pública e disse que deve ao povo cearense ter o título de advogado. “Não é possível um Estado se desenvolver sem ter uma educação fundamental de qualidade, sem permitir aos nossos jovens acessarem o ensino superior com o máximo de qualidade possível. E é isso que queria destacar. É no ambiente de conhecimento que nós podemos fazer a transformação na vida do povo cearense”, disse.

Elmano falou também da expansão e interiorização dos campi da Uece e disse que com essa política, os alunos têm a oportunidade de ingressar no ensino superior e cursar em sua cidade, sem precisar se deslocar para Fortaleza sem saber como é a realidade da Capital.

“Vocês professores serão, certamente, construtores de casas de sonhos, jovens que chegarão na faculdade com muitos sonhos, e eles só terão a chance de realizar pela relação que terão com cada professor e professora. É com vocês que esses sonhos vão se consolidar”, pontuou.

Ao fim da cerimônia os aplausos e a emoção tomaram conta dos novos docentes da instituição. Uma das professoras empossadas, Franciele Leite – que lecionará no curso de Libras em Aracati, disse que está muito feliz porque agora é professora de uma universidade e vai poder acolher tantos alunos e tantos jovens que estão sonhando em ingressar no ensino superior. “É extremamente emocionante porque eu venho de escola pública e eu nunca imaginei que fosse conseguir chegar agora nesse lugar que eu cheguei, de ser uma doutoranda na universidade pública e chegar agora e conseguir dar aula, que era o meu objetivo”, contou.

Francielle conta também que já está animada para começar e procura jovens que sejam surdos para que ela possa ajudar de alguma forma para que eles consigam ingressar no ensino superior. “Eu quero fazer um projeto de extensão com esses meninos para levar eles para a Universidade, porque eu sei o tanto que é difícil a luta da comunidade surda para entrar e permanecer na universidade”, complementa.