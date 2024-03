Duplicação da avenida Sargento Hermínio é concluída após mais de 20 anos em obras

Foto: Samuel Setubal AVENIDA Sargento Hermínio foi duplicada e requalificada

A requalificação da Av. Sargento Hermínio foi concluída e apresentada nessa segunda-feira, 11, após mais de 20 anos em obras. Com a conclusão, a via, que perpassa bairros como Presidente Kennedy, Jacarecanga e Monte Castelo, passa a ter 2,5 quilômetros (km) de pista dupla, canteiro central, ciclovia e nova pavimentação em piso intertravado.

O projeto de requalificação da Sargento Hermínio foi iniciado em 2003 como parte do pacote de obras do Programa de Transporte Urbano de Fortaleza (Transfor), ainda na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães (segundo mandato de 1997 a 2004)

Entre as gestões dos ex-prefeitos Juraci Magalhães e Luizianne Lins (dois mandatos seguidos, de 2005-2012), foram entregues cerca de 500 metros dos 2,5 quilômetros previstos no projeto original, que correspondem ao trecho entre as avenidas José Jatahy até Padre Anchieta.

Já na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (dois mandatos seguidos, de 2013-2020), outros 500 metros foram entregues, em trecho que compreende as avenidas Olavo Bilac até a Dr. Theberge. Nessa etapa, a obra ocorreu por meio de parceria público-privada.

A última etapa, realizada a partir de 2021 na atual gestão municipal, foi concluído o trecho que vai da avenida Padre Anchieta até a Olavo Bilac, com 1,5 km de extensão.

A apresentação da conclusão da Sargento Hermínio ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11, no cruzamento com a Av. Olavo Bilac. Na ocasião, o prefeito José Sarto destacou a importância da avenida para Fortaleza. “Essa é uma via de altíssima rotatividade no tráfego. Aqui vai desafogar a Av. Bezerra de Menezes, a Francisco Sá e a José Jatahy. Portanto, vai facilitar a vida de quem passa por aqui pra trabalhar, por exemplo, vindo da Barra do Ceará para o Centro, ou da Bezerra de Menezes e Via Expressa pro Centro”, comentou o gestor municipal.

A Prefeitura estima que cerca de 29.700 veículos passam diariamente no local e deverão ser beneficiados. A requalificação ainda deve beneficiar os moradores dos bairros Álvaro Weyne, Monte Castelo e Presidente Kennedy. Ao todo, a duplicação da Av. Sargento Hermínio contou com investimento de R$ 30 milhões, entre obras, desapropriações e indenizações de cerca de 77 imóveis que haviam no local.

Questionado sobre o tempo total para a conclusão das obras na avenida, o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, apontou complicações como a desapropriação de imóveis no local.

“Para se fazer toda duplicação de vias em Fortaleza, vai ter uma problemática como essa. Foi necessário uma série de desapropriações, com mais de setenta imóveis sendo desapropriados e os proprietários devidamente indenizados. Além disso, toda a infraestrutura elétrica teve que ser realocada, não se limitando apenas à rede principal; uma subestação de energia precisou ser reconstruída para viabilizar a duplicação da avenida”, explicou o encarregado da Pasta.

Quanto ao trânsito, a via recebeu sinalização horizontal e vertical em toda a extensão da Av. Sargento Hermínio no trecho compreendido entre as ruas Padre Anchieta e Olavo Bilac. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), também foram implantados quatro semáforos com estágio exclusivo para pedestres nos cruzamentos das vias: Demóstenes de Carvalho x Sargento Hermínio; Aristides Barreto Neto x Sargento Hermínio, Viana de Carvalho x Sargento Hermínio, Mozart Gondim x Sargento Hermínio.

O projeto também contou com a instalação de uma ciclovia de 1,6 km, situada no canteiro central da avenida. Segundo a AMC, o próximo passo é a implantação de ciclofaixa no trecho entre Olavo Bilac e DR. Theberge. O projeto deve ser executado esta semana, segundo a Autarquia.

Sobre o seguimento das obras de revitalização, após o trecho com Av. Cel. Carvalho, o secretário Samuel Dias pontuou que as obras do Sargento Hermínio contemplavam apenas os 2,5 km entregues. “O projeto de duplicação da Sargento Hermínio foi incluído dentro do Transfor para fazer a duplicação da Av. Theberge até a José Jatahy. É um trecho de 2,5 km, aproximadamente, e é o que está sendo concluído hoje”, disse.

Transtornos históricos

O entorno do cruzamento com a avenida Padre Anchieta foi um dos últimos trechos antes da entrega da Sargento Hermínio revitalizada. Uma das proprietárias de uma oficina mecânica localizada em frente onde ocorreram os trabalhos, Alycia Fernandes de Oliveira explica que enfrentou dificuldades financeiras em decorrência das obras.

“Em 2023, eles quebraram as calçadas e o asfalto. Nós ficamos cerca de duas semanas sem poder receber clientes, porque a entrada da rua estava bloqueada. Depois disso, eles começaram a colocar o piso intertravado. Eu sei que tudo deve ter durado uns três meses. Mesmo com a entrada já não bloqueada, nós passamos muita dificuldade em atrair clientes, devido às obras ainda acontecendo no entorno”, comenta a empresária.

Alycia relata que fica feliz pela entrega da via. Contudo, até hoje sente os impactos da intervenção. “Eu vejo que as coisas estão difíceis mesmo após a conclusão. Nós não conseguimos recuperar nosso faturamento, já que as pessoas ainda evitam passar por aqui. Eu observo também que as ruas adjacentes não estão totalmente estruturadas para esse aumento de tráfego, então espero que melhore futuramente também”, concluiu a comerciante.

Morando nas proximidades da Sargento Hermínio, Deia da Silva, de 65 anos, relata que, por conta das obras, a região teve grande modificação. “Muitos comércios fecharam e um pessoal teve que sair de suas casas, porque era preciso demolir”, aponta.

Dona Deia ainda conta que uma das dificuldades ao decorrer dos anos foi a quantidade de lama e poeira pela via. “Quando chovia, aqui ficava intransitável. Muita lama mesmo. Eles também mexeram nas rotas de ônibus, então por um tempo era difícil pegar ônibus por aqui”, relata.

Ao lado da nova av. Sargento Hermínio, ainda estão em andamento as obras do Parque Rachel de Queiroz, no bairro São Gerardo. Com investimento de R$ 15 milhões, os serviços estão 75% executados, e a previsão de entrega pela Prefeitura é no primeiro semestre deste ano.

Linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) autorizou o retorno das linhas ao itinerário normal após a conclusão das obras da Av. Sargento Hermínio. As linhas que passam no local são: 074 - Antônio Bezerra / Unifor; 1074 - Antônio Bezerra / Unifor / Tre (dias úteis em horário sazonal pela manhã e tarde); 220 - Av Sargento Hermínio,108 - Santa Maria / Bairro Ellery / Centro



Segundo a Etufor, a ordem de serviço para a instalação dos abrigos já foi enviada para a empresa responsável e deve ser implementada nos próximos dias.