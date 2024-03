Após reforma, complexo escolar no Cristo Redentor contará com reconhecimento facial

Foto: Samuel Setubal ALUNOS e professores passarão por biometria facial para entrar no complexo

O Complexo Escolar Virgílio Távora, que atende alunos até o 5° ano do ensino fundamental, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, foi entregue totalmente reformado na manhã dessa quarta-feira, 13. Além do Centro de Educação Infantil (CEI) e da Escola Municipal já existentes, a nova estrutura passa a contar com uma quadra poliesportiva e deverá beneficiar mais de 600 crianças, conforme a Prefeitura.

Dentre as novidades da estrutura recém-inaugurada está a implantação de biometria facial de alunos e professores para entrar no Complexo Virgílio Távora. Com o recurso, as pessoas que frequentam o local passarão a ter um cadastro de reconhecimento.

Os prédios onde funcionam a creche e a escola de ensino fundamental também passaram por melhorias, dentre elas a revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos, pisos, itens de acessibilidade e novas instalações.

A solenidade de entrega foi realizada na nova quadra do complexo e contou com a participação de estudantes e responsáveis. Uma das presentes foi Paulina Araújo, 49, avó de um dos estudantes do CEI que comemora as novas condições de estudo para o neto. “Não era das piores, mas realmente a reforma que fizeram ficou maravilhosa, mais arejada, muito mais organizada… Eu não tenho do que reclamar”, afirma a costureira.

Sobre o reconhecimento facial no Complexo, Paulina diz que a medida reforça a confiança dos responsáveis em deixar suas crianças no Complexo Escolar. “Muitas vezes esse portão aí [do Complexo] fica aberto. Só fica encostado. São crianças, né? Crianças são muito fáceis de serem 'compradas'. A gente sabe que sim. Você dá um bombonzinho, uma coisa e a criança acompanha. Então isso [reconhecimento facial] é muito bom. Gostei”, conclui.

Esse reforço na segurança foi endossado pelo prefeito José Sarto (PDT), durante a entrega. Na ocasião, o chefe do executivo municipal reforçou o papel da Prefeitura no apoio à garantia de segurança para a população.

“O papel de segurança pública constitucionalmente cabe ao Estado e à União. À Prefeitura cabe ser um auxiliar nesse processo. E é dando política de inclusão. Dando escola, dando creche, dando quadra poliesportiva, dando parque, dando praça… E é isso que nós estamos fazendo”, aponta o gestor.

Ao todo, a reforma do complexo resultou em um investimento em torno de R$ 3,9 milhões, sendo R$ 3,8 milhões destinados às obras e R$ 108 mil voltados para a aquisição de novos equipamentos e mobílias.

Prefeitura entrega o complexo educacional no bairro Pirambu, com três equipamentos: a Escola Municipal e o Centro de Educação Infantil (CEI) Virgílio Távora, além de uma nova quadra poliesportiva Crédito: Samuel Setubal

Com a entrega da creche e da escola do complexo Virgílio Távora, a rede municipal de ensino passa a contar com 30 equipamentos revitalizados na atual gestão, segundo a Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME), mais de R$ 50 milhões estão sendo investidos na requalificação de outras 49 instituições.