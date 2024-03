Jornalista do O POVO é homenageada no Prêmio RioMar Mulher

Foto: João Filho Tavares Fortaleza-Ce, Brasil, 13-03-2024: Lêda Maria, colunista do Jornal O Povo é uma das homenageadas com a entrega do prêmio Rio Mar Mulher no Shopping Rio Mar. (Foto: João Filho Tavares/O Povo)

Lêda Maria Souto, colunista do O POVO, foi uma das homenageadas do 8º prêmio RioMar Mulher, cuja cerimônia ocorreu na noite desta quarta-feira, 13, no Teatro RioMar Fortaleza. Na ocasião, a escritora e jornalista subiu ao palco para receber a premiação na categoria Comunicação.

Evento, idealizado pelo Grupo JCPM e o RioMar Fortaleza, ocorre anualmente e busca "reconhecer e homenagear" dez personalidades femininas que se destacam em suas áreas de atuações. Neste ano, celebração teve como slogan “A conquista de uma abre caminhos pra todas”.

Foram homenageadas mulheres que atuam nas áreas de Arquitetura e Design, Arte e Cultura, Comunicação, Economia e Negócios, Educação, Justiça e Cidadania, Moda, Saúde, Gestão Pública e Trabalho Social.

Além de Lêda Maria Souto, também foram homenageadas: Adriana Forti, Dodora Guimarães Esmeraldo, Fernanda Cavalieri, Luma Andrade, Márcia Cavalcante, Onélia Leite Santana, Renata Paula Santiago, Rena Gomes Moura e Silvania Meire de Deus Costantini.