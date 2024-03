Com 88,5 mm de chuva, Fortaleza tem dia mais chuvoso do mês

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal)

Fortaleza teve nessa sexta-feira, 15, o dia mais chuvoso do mês de março. O acumulado de 85,4 mm de precipitação foi registrado no posto pluviométrico da Fundação Maria Nilva (Água Fria), sendo o segundo maior registro de chuvas do Ceará. Os dados preliminares são do apurado de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) das horas da manhã dessa quinta-feira, 14, até às 7 horas da manhã dessa sexta-feira, 15.

Além do posto na Água Fria, a Capital tem outros quatro postos pluviométricos. O posto Castelão, registrou 73,2 mm de chuvas, o do Pici teve um acumulado de 52,2 mm, o posto da Defesa Civil de Fortaleza registrou 13 mm de chuva e o do Caça e Pesca, 11,8 mm. Com isso, Fortaleza chega a 211,7 mm de chuva nos primeiros 15 dias do mês de março, faltando pouco mais de 30% para chegar à sua média histórica.

Na Capital, apenas um caso de risco de desabamento, no bairro Siqueira, foi registrado pela Defesa Civil de Fortaleza entre a noite de quinta-feira, 14, e a madrugada desta sexta-feira, 15. Uma árvore caiu na rua Carlos Vasconcelos na frente de um carro e interditou a via e derrubou fios. O incidente ocorreu nas proximidades do número 1.260, no bairro Meireles.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-03-2024: Chuva pela manhã na Av. Godofredo Maciel, movimentação de pessoas com guarda-chuva e capas de chuva. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Um homem que estava dentro do veículo próximo à arvore. Ele foi atendido por uma ambulância com dor no pescoço, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, está bem. Equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) estiveram no local para fazer a retirada da árvore. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliou os motoristas para que pudessem fazer o desvio correto. A Enel também esteve no local para cuidar da fiação.

De acordo com a AMC, não houve pontos de alagamento em Fortaleza ontem. Além disso, apenas três semáforos da Capital ficaram apagados pela manhã ou com amarelo intermitente . "Os principais fatores são em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica e furto de cabeamento", disse a autarquia em nota.

Para este sábado, 16, a previsão é que Fortaleza e Região Metropolitana tenham registros de chuva ao longo do dia, com chuvas intensas em virtude da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) - principal indutor de chuvas da quadra chuvosa no Ceará - e potencializadas pelo efeito de brisa.

A nível estadual, o maior volume de chuvas foi registrado em Aracati (Aeroporto de Aracati) com 112,4 mm de precipitação. Seguido de São Gonçalo do Amarante (Cágado) com 85 mm; Redenção (Redenção) com 78 mm e Guaramiranga (Guaramiranga) com 76 mm. Das 7 horas da manhã de quinta-feira, 14, até às 7 horas da manhã de sexta-feira, 15, 142 municípios cearenses registraram chuvas.

Todas as macrorregiões do Ceará permanecem com condições de chuva para este fim de semana, com os maiores volumes sendo esperados para no centro-norte. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas para todo o Estado até as 10 horas da manhã deste sábado, 16.

De acordo com o aviso, são esperadas precipitações entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. O órgão alertou também para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

(Colaborou Gabriel Damasceno/Especial para O POVO)



Sobe para 16 o número de açudes sangrando no Ceará



Com o açude Tijuquinha, localizado em Baturité, chegando à cota de sangria nessa sexta-feira, 15, sobe para 16 o número de reservatórios com 100% de capacidade. Os dois primeiros a transbordar foram o Germinal, em Palmácia, que tem volume total de 2.107 hectômetros cúbicos (hm³), e o São Pedro Timbaúba, em Miraíma, que tem 15,768 hectômetros cúbicos (hm³) de capacidade total.

Além destes, estão cheios os reservatório Acaraú Mirim, em Massapê; Arrebita e Forquilha em Forquilha; São Vicente, em Santana do Acaraú; Caldeirões, em Saboeiro; Gangorra e Itaúna, em Granja; Tucunduba, em Senador Sá; Gerardo Atimbone, Patos, Santa Maria de Aracatiaçu e Santo Antônio do Aracatiaçu, em Sobral; e Cauhipe em Caucaia.

Outros 5 açudes estão com sua capacidade acima dos 90% e cota não superior a cota de sangria, que são o açude Sobral, em Sobral, que está com 93,97% de sua capacidade; o Angicos, em Coreaú, com 94,55%; Quandu, em Itapipoca, com 92,19%; Aracoiaba, em Aracoiaba com 91,12%; e o Cachoeira, em Aurora, com 92,47%.

Dos três maiores açudes do Ceará, apenas o Orós está com seu volume acima da metade, com 52,16% da capacidade total. Atrás dele, vêm o Banabuiú com 37,10% de sua capacidade e o Castanhão, maior reservatório do Estado, com 25,77% do volume total. Ao todo, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) monitora 157 reservatórios no Estado, com 41,6% da capacidade hídrica dos seus açudes monitorados.