Corpo de criança encontrada morta é enterrado e população faz protesto

Foto: Jéssika Sisnando Ana Carine, de seis anos, foi sepultada no Cemitério Memorial da Paz, em Maracanaú

O corpo de Ana Karine, de 6 anos, foi sepultado nesa sexta-feira, 15, no cemitério Memorial da Paz, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A menina foi encontrada morta na madrugada da quinta-feira, 14, com sinais de violência sexual dentro de um carro abandonado na Tabuba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, ao lado da própria casa.

Já passava do meio-dia quando o corpo da criança chegou em cortejo e passou pelos portões do cemitério. Os familiares seguiam em um ônibus e acompanharam o caixão, que ficou aproximadamente uma hora no local.

Algumas pessoas ficavam próximas ao caixão, outras conversavam entre si. A tia-avó, Antônia Ferreira da Silva, 55, que criava Karine e encontrou seu corpo, acompanhava os demais familiares e amigos. O momento de despedida foi rápido e silencioso, assim como o desaparecimento de Karine.

Protesto no Cumbuco pede justiça à morte de Ana Carine, encontrada com sinais de violência sexual Crédito: Thays Maria Sales

Também nessa sexta-feira, 15, na avenida Central, na Praia do Cumbuco, houve protesto pedindo Justiça para a menina. Mulheres, homens e crianças vestiam branco e seguravam cartazes e balões. Nos dizeres: "Somos mães e queremos Justiça".

A vizinhança, na Tabuba, soube do desaparecimento por meio da tia-avó da menina, que relatou ter ido ao posto de saúde e, ao voltar, não encontrou mais a criança em casa. As buscas seguiram durante o dia, mas foram pausadas à noite em decorrência de uma forte chuva.

Durante a madrugada, a tia-avó teria encontrado o corpo da menina dentro do veículo, que fica na casa ao lado. A Polícia identificou sinais de violência sexual na criança e foram coletados vestígios. Até o momento, pelo menos sete pessoas foram ouvidas, entre vizinhos e parentes.

Karine morava com a tia-avó, um primo de 14 anos, uma prima de 16 anos e uma bisavó, de 85 anos. Era aluna da 1ª série da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Luzia Correia Sales, localizada na Tabuba. Um dos familiares aponta que era uma menina alegre e se dava bem com todos.

Nesta sexta-feira, 15, os alunos reuniram-se no pátio do colégio e realizaram uma homenagem à menina. De mãos dadas, vestindo branco e segurando folhas de papel em branco, o clima de comoção reuniu estudantes, professores e funcionários.

As investigações relacionadas à morte de Karine seguem em andamento. Até o momento não há informações de prisões relacionadas ao caso, que é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).