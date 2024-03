O açude Quandú, no município de Itapipoca, sangrou neste domingo, 17. A última vez que a barragem chegou a 100% da capacidade foi em julho de 2023. Com ele, o Ceará passa a ter 17 reservatórios cheios, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Dos 17 açudes em sangria, seis são da bacia hidrográfica do Litoral, incluindo o Quandú. Também há três da bacia Metropolitana; três da Coreaú; quatro da Acaraú e um da bacia do Alto Jaguaribe.

Outros 11 açudes estão com 90% da capacidade preenchida, tendo os açudes Sobral e Angicos as maiores porcentagens de reserva — 96,4% e 95,3%, respectivamente. Além deles, 42 reservatórios têm menos de 30% do volume preenchido.