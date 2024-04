Escola e Centro Infantil no José Walter atenderá mais de mil crianças

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza CENTRO de educação infantil e nova escola ficam na Cidade Jardim II, no José Walter

O bairro José Walter, em Fortaleza, recebeu dois equipamentos educacionais na manhã dessa terça-feira, 9. O Centro de Educação Infantil (CEI) Josias Rabelo Santos e a Escola Municipal (EM) Professor Noberto Nogueira Alves beneficiarão mais de mil crianças da região e entorno. O pacote de investimento do complexo foi de aproximadamente R$ 13 milhões.

A entrega contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Jose Sarto (PDT), e o novo secretário da Educação Municipal, Jefferson de Queiroz. Foi a primeira agenda oficial desde a exoneração da ex-secretária, Dalila Saldanha.



Ao todo, o complexo educacional atenderá 210 crianças no CEI e 800 alunos na escola municipal. Desde 2021, esta é a 32ª unidade com berçário e a 13ª nova escola entregue pela atual gestão, conforme a Prefeitura.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, a escola funcionará em tempo parcial, mas com a qualidade de uma escola de tempo integral. A nova unidade educacional tem estrutura similar às escolas de tempo integral municipais, segundo ele.

O equipamento é formado por salas de aulas, laboratórios, biblioteca, Sala de Inovação Educacional, cozinha, refeitório, auditório, pátio com projeto paisagístico, ginásio com quadra poliesportiva coberta, arquibancadas e alambrados, além de vestiários.

"Não é só a melhor construção de engenharia e arquitetura, é o melhor projeto pedagógico que hoje qualifica Fortaleza como a Capital da melhor educação", disse Sarto.

Ainda segundo o prefeito, havia uma meta da gestão em entregar 50 CEIs até o final deste ano. "Vamos entregar 56, ou seja, vamos ultrapassar a meta de 50. Hoje é a 32ª creche Centro de Educação Infantil com bercário", afirma.

A estrutura da unidade infantil conta com berçário, salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, fraldário, lactário, dentre outros espaços. O projeto tem área de lazer com playground, solarium e sala de Inovação e Tecnologias.

A Prefeitura destacou que o local busca garantir um auxílio para as famílias nesta primeira fase de desenvolvimento da criança. Assim como nos outros CEIs, as crianças matriculadas receberão cinco refeições diárias e material necessário, como fardamento, mochila, kit pedagógico e material de higiene para uso na rotina da unidade escolar.

Ao todo, o pacote de investimento foi de aproximadamente R$ 13 milhões. Foram R$ 3.950.836,51 investidos no CEI e R$ 8.959.103,25 na escola municipal.

Novo secretário projeto tempo integral no ensino fundamental II até o fim do ano

Na primeira agenda oficial como novo secretário da Educação Municipal, Jefferson de Queiroz disse esperar que até o fim da atual gestão o ensino fundamental II esteja com o tempo integral universalizado. "São os nossos pilares. Queremos terminar 2024 nessa perspectiva concretizada", disse Jefferson.

O novo titular da SME pontou que tem o objetivo de manter os indicadores da rede educacional, que garantem que as crianças estejam aprendendo no tempo certo.

Também destacou a continuação das entregas dos equipamentos educacionais ao longo do ano. "Hoje celebramos a entrega de dois equipamentos, um centro infantil e uma escola", reiterou.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou no fim da noite dessa segunda-feira, 8, o nome de novos 17 secretários da gestão na Capital. Alguns dos novos titulares vão ocupar a cadeira de nomes que deixaram os cargos para disputar as eleições, a maioria como vereadores. Na sexta-feira passada, 5, como publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o prefeito exonerou 13 secretários.



