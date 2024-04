Ceará Sem Fome tem funcionamento prorrogado por mais seis meses

Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará CEARÁ Sem Fome conta com rede de cozinhas comunitárias servindo quentinhas diariamente

As cozinhas comunitárias que fazem parte do programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado, têm mais seis meses de funcionamento garantidos. O edital de inscrição das instituições foi prorrogado, com aditivo de R$ 87 milhões para abastecer as 1.080 cozinhas parceiras. O evento de anúncio da prorrogação do programa foi realizado na Associação Educacional para Crianças, Adolescentes e Idosos (Aecadi), no bairro Parque Boa Vista, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A entrega de quentinhas feitas em cozinhas comunitárias é um dos eixos do programa iniciado em 2023. Cada um dos equipamentos recebe insumos para produzir 100 almoços por dia. O alimento é entregue de segunda a sexta-feira para pessoas previamente cadastradas nas cozinhas.

“A gente precisa dar a base para essas pessoas, que é o alimento. Estamos nesse processo prorrogando essa ação por mais seis meses”, afirma Lia de Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome.

Segundo Lia, a viabilidade de aumentar o valor do aditivo, com o intuito de contemplar mais cozinhas, está sendo estudada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).

Ela também explica que o primeiro edital teve prazo de seis meses devido à emergência da fome no Estado. No entanto, a ideia é que o próximo possa ser de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Capacitação e empregos

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), em 2024 o programa também deve investir na capacitação e empregabilidade dos beneficiários. Pesquisas serão feitas entre as famílias inscritas para receber cursos profissionalizantes ou linhas de crédito para quem deseja empreender.

“Primeiro estamos ajudando as pessoas com as quentinhas, mas dando o passo para a formação para o trabalho e para o empreendedorismo”, diz o governador.

Elmano afirmou ainda que as famílias do Ceará Sem Fome terão passagens de ônibus intermunicipais gratuitas, em parceria com o Sine-IDT, para comparecer a entrevistas de emprego.

A iniciativa fará parte da próxima fase do programa VaiVem Livre.