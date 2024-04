Reserva hídrica da Serra das Almas é capaz de abastecer 300 mil cisternas por ano

Foto: Rodrigo Carvalho em 28/02/2015 SERRA das Almas fica entre os municípios de Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí

A Reserva Natural da Serra das Almas, localizada entre os municípios de Crateús, no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí, tem capacidade hídrica capaz de abastecer quase 300 mil cisternas de placa por ano, de acordo com estudo técnico realizado no fim de 2023 e divulgado no último mês de março.

O estudo, encomendado pela Associação Caatinga e realizado pela LimnoTech, teve como objetivo avaliar o benefício volumétrico de água por meio do escoamento evitado. “O que isso significa? Quando a floresta está preservada, ela contribui com a infiltração de água no solo, alimentando o lençol freático e a recarga das nascentes”, explica Daniel Fernandes, coordenador-geral da Associação Caatinga.

“A pesquisa [demonstrou] a importância de manter a floresta em pé para que a água seja produzida anualmente, é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos: o sequestro e estoque de carbono, o ar que a gente respira, a fertilidade do solo etc.”, adiciona.

O escoamento evitado, de modo mais simples, funciona como se fosse uma cabeça com cabelo. “Quando uma pessoa calva toma banho, a água bate e rapidamente se escoa. Já em uma pessoa que tem cabelo, [a água] vai bater e escoar, mas ainda continua úmido, ainda retém bastante água”, explica o coordenador-geral.

Os resultados revelam que existe um escoamento evitado de 4,7 bilhões de litros de água por ano na região. Isso equivale ao abastecimento anual de 299.062 cisternas de placa com capacidade de armazenamento de 16 mil litros (ML) cada uma.

A reserva, além disso, apresenta um benefício volumétrico total de água de 4.785 ML/ano, com base na média anual de escoamento evitado.

A caatinga ocupa cerca de 10,1% do território brasileiro

Por muito tempo, a caatinga foi retratada como um ambiente de seca, sem uma grande diversidade biológica. Ao contrário dos preconceitos, no entanto, o bioma ocupa cerca de 10,1% do território nacional e 53,49% da região Nordeste. Cerca de 28 milhões de pessoas vivem no ambiente, que é único ao Brasil.

“Na minha época, quando a gente estudava geografia, mostravam fotos de florestas exuberantes da Amazônia, do Cerrado, mas, quando chegava na Caatinga, a foto que tinha era um galho seco, um solo rachado e uma mulher andando com um galão de água na cabeça”, relembra Samuel Portela, coordenador técnico da Associação Caatinga.

“A Caatinga, na verdade, tem a floresta mais biodiversa do mundo, se tratando de regiões semiáridas. [O que era mostrado] Era o cenário de uma caatinga degradada. Quando você mantém a floresta, consegue fazer a preservação, é completamente diferente. É um cenário exuberante, rico em vida e em diversidade”, adiciona ele.

A Serra das Almas é a maior RPPN do Ceará

Com 6.285,38 hectares de área protegida, a Serra das Almas é a maior Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Ceará. Ela é reconhecida, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Caatinga por abrigar uma representativa área preservada do bioma e pela sua interação com as comunidades rurais em seu entorno.

A reserva é gerida pela Associação Caatinga. “Nós fazemos um trabalho de conservação, monitoramento e fiscalização da área. Também trabalhamos com as áreas do entorno da reserva, que [englobam] 40 comunidades”, explica Samuel Portela.