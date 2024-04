Quartel que abrigou motim da PM em 2020 foi demolido e área virou uma areninha

Foto: FÁBIO LIMA ARENINHA foi construída no local onde funcionava o quartel

Quatro anos após o último e mais longo motim policial do Estado, o 18° Batalhão de Polícia Militar do Ceará, que foi o epicentro da paralisação, já não existe. Poucos meses após o motim, o prédio do 18º BPM foi demolido e, no local, uma Areninha começou a ser erguida. Já o quartel foi transferido de forma temporária para o bairro Pici, mas ainda aguarda uma localização definitiva.

A paralisação da PM ocorreu em fevereiro de 2020, quando vários agentes ingressaram em um movimento grevista contra o Governo do Ceará por divergências sobre reajuste salarial entre a categoria e o Executivo estadual.

Os militares, além de mulheres e crianças familiares, utilizavam as dependências do quartel para dormir, alimentar-se e se reunir para discutir os rumos do movimento. Era ali que recebiam notícias sobre o rumo do movimento. Após 13 dias de greve, Estado e militares chegaram a acordo e o motim foi encerrado.

Com o fim da paralisação, no entanto, o prédio que sediou o Batalhão foi desativado. Segundo a assessoria da PMCE, a antiga sede já não estava adequada para uso militar. Atualmente, o 18º BPM está localizado dentro do Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

“A referida escolha do atual local foi baseada em dados técnicos, estatísticos e operacionais ligados ao emprego das ações policiamento preventivo e ostensivo no bairro. Informamos ainda que o processo de localização definitiva da unidade militar está em andamento”, declarou a corporação, em nota.

No local, uma Areninha foi construída pelo Governo do Estado. Segundo placa do anúncio da obra, que ainda é presente na frente do terreno, o contrato para a construção da Areninha foi aprovado ainda em 2020. Na época avaliado em pouco mais de R$ 237 mil, o equipamento deveria ser entregue no prazo de 90 dias.

Mas de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que executou a obra, a areninha no bairro Antônio Bezerra foi concluída apenas em agosto de 2022. O valor do equipamento foi de R$ 300 mil reais.

O POVO foi até o local em dois horários pela manhã e à tarde, conferir a construção no antigo terreno do batalhão. Contudo, a equipe encontrou o local em ambos os momentos fechado por cadeado. Mesmo do lado de fora, é possível avistar a quadra de grama sintética. Para acessar o campo, que é rodeado por alambrados e redes, é necessário subir alguns degraus.

Posteriormente, O POVO conversou com o morador da comunidade responsável pelo local. Francisco Fábio, conhecido como Fabão, é morador do bairro Antônio Bezerra e há mais de 20 anos coordena um projeto gratuito voltado para crianças adolescentes de 7 anos até os 16 anos, para a prática de futsal e futebol.

Ele explica que a Areninha do bairro tem funcionamento, principalmente, no período da tarde e da noite. “Os jovens do projeto jogam nas segundas e quartas, de 18 até 22 horas. Nas terças, quintas e sábados, no período da tarde, tem um pessoal da comunidade que vem jogar um ‘racha”, conta o coordenador.

Fabão pontua que o equipamento se mantém fechado na maior parte do tempo para evitar atos de vandalismo. “Seis meses atrás, inclusive, entraram na areninha e roubaram todos os fios. A gente passou quase um mês sem atividades, só podendo no sábado pela manhã”, diz.

Para Marlon Ribeiro, que desde 2017 mantém um pequeno comércio na mesma rua do antigo Batalhão, não critica a instalação da Areninha, mas aponta que a saída da Corporação impacta a segurança do local. “Aqui é um local meio perigoso. De noite, quando o pessoal acaba de jogar, fica tudo muito esquisito”, diz o comerciante.

Sobre a questão, a PMCE declarou que, após a saída do Batalhão, equipes ainda realizam o trabalho de rondas na região.

Relembre o motim da PMCE de 2020

Os protestos começaram no dia 19 de fevereiro, com esposas de PMs bloqueando o acesso ao 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no bairro Antônio Bezerra, e esvaziando os pneus de carros oficiais. Nos atos, policiais passaram a circular com rostos cobertos por balaclavas. O Batalhão passou a abrigar policiais que apoiavam o movimento grevista e suas famílias.

A partir do primeiro ato em Fortaleza, outros também foram realizados na própria Capital, na Região Metropolitana e cidades do Interior. O motim no quartel de Sobral foi o mais notável, local onde o então senador Cid Gomes chegou a ser baleado.

18º BPM era utilizado como local de assembleia de motim em 2020 Crédito: O POVO

Na época governador do Estado, Camilo Santana solicitou intervenção federal pela Garantia da Lei e da Ordem, aprovada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante o período, as ruas de Fortaleza, Região Metropolitana e Sobral passaram a ser patrulhadas por policiais da Força Nacional de Segurança.

O motim dos PMs resultou em um aumento significativo da violência no Ceará naquele ano, com 312 homicídios em 13 dias, uma média de 26 por dia, quanto antes não passavam de oito.



