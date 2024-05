Centrais sindicais fazem manifestação pelo Dia do Trabalhador em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

DOCENTES e alunos fizeram parte do protesto no Dia do Trabalhador Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-05-2024: Docentes federais em greve junto com alunos fazem protesto no dia do trabalhador. A concentração começou no Campus do Itaperi, na Uece e passeando pelo bairro da Serrinha. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal