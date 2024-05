Etufor registra filas de estudantes para desbloquear carteira de 2023 para prorrogar prazo de validade

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Estudantes precisaram ir até a Etufor para desbloquear as carteiras

Mesmo com a prorrogação das carteirinhas de estudante de 2023 até o dia 17 de maio, os usuários, que não recebem o documento de 2024, precisam se deslocar até a sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), localizado no bairro Montese, para reativar o documento. Os alunos, além disso, precisam ter solicitado a identidade desse ano para que a prorrogação aconteça.

Debaixo de chuva e com uma fila de quase 70 pessoas, Wiliane Cavalcante, 22, foi uma das pessoas que compareceram na sede da Etufor na manhã de, 3. Ela achava que, como ainda não tinha recebido o ID de 2024, o documento do ano passado voltaria a funcionar de forma automática. Não sabia que precisava se deslocar até a Etufor.

Wiliane chegou a tentar usar a carteirinha na quinta-feira passada, 2. “Eu tinha visto que teve a prorrogação, tentei passar a carteirinha de 2023, mas acabou que não deu certo”.

A estudante reclama da falta de planejamento e da burocracia para poder voltar a usar a carteira. “Já que nem todas as carteirinhas de 2024 foram entregues, eles deveriam ter consciência da prorrogação antes que [os IDs de 2023] fossem bloqueados”.

De acordo com Ivanderly Carvalho, coordenadora de atendimento ao estudante da Etufor, as carteirinhas de 2024 foram desbloqueadas automaticamente. Caso o estudante já esteja em posse do documento, não há necessidade de ir até a sede da empresa.

Para quem não recebeu a nova identidade, o procedimento é diferente. “Quem recebeu o novo documento, pode usar normalmente no transporte público de Fortaleza. Os créditos de 2023 foram transferidos para a nova carteira. Agora, aqueles que solicitaram, não receberam e possuem a carteira de 2023, devem se dirigir à sede da Etufor [para prorrogar o funcionamento]”.

“Os alunos entendem que, com a prorrogação, a carteira antiga seria desbloqueada [automaticamente]. Mas, como o novo documento [de 2024] já tinha começado a funcionar, eles precisam [vir para a Etufor], que verifica se ele solicitou o novo documento e prorroga a carteira do ano passado até o dia 17 de maio”, continua.

Conforme a coordenadora, os alunos que não receberam o documento até o momento solicitaram a identidade no mês de abril ou que tiveram algum tipo de pendência. O processo de solicitação das carteirinhas começou no dia 2 de janeiro.

Até o mês de abril, 209.671 carteiras de 2024 foram entregues às entidades estudantis, que ficam responsáveis pela entrega aos estudantes. A Etufor não tem dados de quantas carteirinhas ainda estão sendo feitas.

Estudantes vão à Etufor para desbloquear documento Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Estudantes relatam burocracia e perrengues causados pelo bloqueio

Carlos Eduardo, 22, também foi pego de surpresa pelo bloqueio. “Eu até pensei que a prefeitura e os órgãos responsáveis iriam prorrogar, porque é algo que acontece todo ano, mas isso não aconteceu e eu tive que pagar [a passagem] inteira”.

“Eu conversei com [funcionários], alguns entenderam e me deram a gratuidade, que eu acredito ser um direito dos estudantes, e aqui estamos nós, tentando conseguir o desbloqueio”, continua.

O procedimento de ir até a sede da empresa para efetuar o desbloqueio também gerou incômodos para o estudante. “Agora, eu estou no meu horário de expediente. Eu tinha que estar no trabalho, porém tive que conversar com meus chefes. É uma dificuldade, eu preciso da carteira, pontua Carlos.

A situação também atrapalhou a rotina de João Lucas, 25. “Eu perdi aula agora de manhã, era uma prova. Agora vou ter que fazer uma segunda chamada na próxima semana, que normalmente costuma ser mais complicada. Eu cheguei aqui por volta das 8h40min. Agora já são 9h40min e ainda estou esperando ser atendido”.



O bloqueio, além disso, fez ele passar por um perrengue. “Ontem eu tava indo para a faculdade com meus amigos e a carteirinha estava bloqueada. A minha, por sinal, ainda tinha créditos. Todo mundo teve que descer do ônibus e pagar [a passagem] inteira”.

“Eu não estava com dinheiro e tive que sacar em um caixa eletrônico para fazer o pagamento. Outros amigos meus tiveram que pegar um Uber para ir até a faculdade”, adiciona.

Helder Neves, 39, também enfrentou problemas. “Ontem deu recusada quando fui ao curso. Sorte que eu tinha um bilhete único e pude utilizá-lo. Ao chegar na instituição [em que estuda] fui informado que eu tinha que vir para a Etufor para fazer o desbloqueio.”

Outra estudante que teve que realizar o procedimento foi Derick Costa, 21. “Ontem eu tava voltando do trabalho e fui surpreendido quando tentei subir na topic e a carteirinha estava bloqueada. Depois, vi na internet que tinha que comparecer na Etufor para efetuar o desbloqueio”.

Serviço

Localização: av. dos Expedicionários, 5677 - Montese;

Horário de funcionamento: das 8 às horas;

O que é preciso levar? documento de identificação com foto.