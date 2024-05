Fortaleza terá 52 novos ônibus e mais 10 novas rotas a partir desta quinta, 16

Foto: AURÉLIO ALVES METADE da frota de ônibus teve redução

A partir desta quinta-feira, 16, Fortaleza terá ampliação na frota de veículos que fazem o transporte público, com 52 novos veículos. Também começa hoje o acréscimo de cerca de dez novas rotas, que ocorrerá de forma gradual. Anúncio foi feito pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT) na tarde dessa quarta-feira, 15, durante entrega de requalificação de escola no bairro São Gerardo.

Segundo o prefeito, os veículos são "modernos, com conectividade, ar condicionado, menos poluentes". Ele disse que uma reunião foi realizada na manhã dessa quarta para tratar da ampliação. O gestor afirmou que as novas rotas já eram "maturadas" há algum tempo. A quantidade de novas rotas ainda pode ser ampliada.

Sarto explicou que, no ano passado, foi concluído um estudo de origem-destino para identificar "as melhores rotas que atendem aos trabalhadores" de Fortaleza. "Entre tantas, tem uma que especialmente me toca, que é Barra do Ceará-Aldeota e Barra do Ceará-Papicu. A galera tinha que fazer um percurso enorme", explicou.

Metade das linhas de ônibus de Fortaleza tiveram redução do número de viagens no período entre dezembro de 2023 e abril deste ano, conforme O POVO publicou no dia 2 de maio.

O levantamento exclusivo revelou que 154 rotas da Capital perderam viagens desde dezembro. Com isso, houve 26% de queda no número de viagens. As linhas mais afetadas trafegam em bairros das Secretarias Regionais (SER) 6, 9 e 10.

A população que utiliza o serviço é afetada diretamente pela redução. Problemas vão desde o tempo de espera maior até transtornos ao precisar se deslocar em veículos superlotados.

Na última segunda-feira, 13, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cobrou explicações sobre a redução de viagens de algumas linhas de ônibus em circulação na Capital para a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus).

O pedido foi feito por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), que emitiu ofício questionando por que houve redução das linhas afetadas, bem como a quantidade de veículos à disposição da população em 2023 e 2024. O ofício do Decon foi enviado no dia 7 de maio, com o prazo de 20 dias para resposta das duas instituições.

