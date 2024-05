50 novos ônibus irão compor 40 linhas do transporte público de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo: novos veículos terão entradas para carregador de celular e sistema menos poluente

Os 52 novos ônibus em circulação em Fortaleza irão fazer parte de 40 linhas urbanas da Capital. O incremento na frota foi anunciado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na quarta-feira passada, 15, e deve beneficiar 27 mil usuários.

Conforme informações repassadas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os novos veículos já começaram a rodar nessa quinta-feira, 16, e seguem o modelo Euro 6, um sistema de normas para veículos de grande porte que busca reduzir os índices de poluição.

Dentre os benefícios dos novos carros, segundo a Prefeitura, está o uso de diesel com um menor teor de enxofre, o que auxilia a reduzir a liberação de gases do efeito estufa, produzidos pela queima de combustível. De acordo com a Etufor, os novos transportes ainda têm suspensão pneumática, ar-condicionado e porta USB para carregar telefones celulares.

Além dos novos veículos, Fortaleza também deve ganhar dez novas linhas de ônibus, a serem implementadas gradualmente. A empresa ainda afirma que o aumento na frota foi realizado após constatação de maior demanda por ônibus nas regiões beneficiadas por esses novos veículos e itinerários.

"Diariamente nós avaliamos a demanda transportada. Na segunda-feira houve um acréscimo de dez veículos nas linhas onde se verificou um excesso de lotação ou muito tempo de espera. A gente age nesses dois sentidos, e esses 52 novos veículos vão contribuir para que a gente ofereça um serviço melhor", explica, em nota, o presidente da Etufor, Raimundo Rodrigues.

Além dos novos veículos, Fortaleza também teve sete linhas ampliadas na última segunda-feira, 13.

Os itinerários 041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu, 053 - Siqueira/Papicu/Washington Soares, 066 - Parangaba/Papicu/Aeroporto, 073 - Siqueira/Praia de Iracema, 680 - José Walter/Cidade Jardim/Papicu, 810 - Papicu/Praia do Futuro, além da linha 833 - Cidade 2000/Centro, receberam um veículo cada.

Raimundo também afirma que as 40 linhas aumentadas com os novos ônibus são rotas de menor demanda, conforme estudo feito pela Etufor. O gestor explica que esses itinerários, apesar de atenderem a menos passageiros, tinham um período de espera muito grande entre as viagens, o que motivou o incremento da frota.

"Aqui até são linhas que não têm tanta demanda. São linhas do bairro para o terminal, geralmente, ou do bairro para o Centro, que não teriam grande demanda, mas que o tempo de espera estava significativo. Nós estamos neste primeiro momento buscando alternativas de melhorar o acesso ao transporte, dando mais frequência para as linhas e entendendo que essa frequência pode trazer até mais demanda", conclui.

10 novas linhas ainda não foram definidas

Junto ao anúncio dos 52 novos ônibus, O prefeito José Sarto também disse que dez itinerários serão acrescentados ao atual sistema de mobilidade da Capital. Procurada pelo O POVO, a Etufor informou que as rotas ainda não estão definidas.

“Nós temos que avaliar algumas coisas em relação a isso aí, também para atender uma demanda bem significativa. Nós temos várias opções, estamos discutindo quais seriam essas opções, e há a possibilidade de até o fim deste mês uma dessas linhas estar em operação. Temos que ver a rota, se o ônibus consegue circular de maneira correta, sem dificuldades, essa definição da frota, horário de operação… Elas [as linhas] estão em estudo”, explicou o Raimundo.

De acordo com Raimundo, todos os novos ônibus que entrarem no contingente de mobilidade da Capital a partir de agora serão adequados ao sistema Euro 6. A tecnologia é recente nas frotas de ônibus de Fortaleza e será introduzida aos poucos nas demais rotas que trafegam pela Cidade.

“Até ano passado você tinha mil e tantos veículos com a tecnologia anterior. Para você substituir essa frota inteira leva um certo tempo, então nós ainda não temos um cronograma em relação a isso. O aumento vai ser gradual”, acrescenta.



Linhas reforçadas perderam viagens em 2024

Entre dezembro do ano passado e abril deste ano, mais da metade das linhas urbanas de Fortaleza sofreu redução no número de viagens. Os dados foram coletados em levantamento exclusivo publicado pelo O POVO no último dia 2 de maio.

Questionada sobre as reduções, a Etufor respondeu que as linhas da Capital são adaptadas de acordo com estudos de demanda realizados pela empresa.

Das dez linhas com maior perda de viagens durante o período analisado no levantamento, oito receberão novos veículos com o aumento da frota. São elas: 334-Monte Rey/Siqueira, 639-Planalto Coaçu/Messejana, 646-Cj São Cristóvão/Messejana, 648-Cidade Nobre/Messejana, 394-Parque Universitários/Lagoa, 395-Sítio Córrego/Parangaba, 384-Parque Santana/Siqueira, 206-Padre Andrade/Antônio Bezerra.

Dentre as 40 linhas reforçadas pela Etufor, 38 haviam sofrido redução de viagens.

Veja nota da Etufor, na íntegra:

"A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) avalia diariamente a oferta de veículos de acordo com a demanda de passageiros. O planejamento no sistema de transporte coletivo auxilia no equilíbrio entre a necessidade da população e a disponibilização do serviço. Os passageiros podem programar suas viagens pelo aplicativo Meu Ônibus (android e IOS), para conferir os horários dos veículos. O usuário também pode entrar em contato com a Central 156 para informar sobre a oferta de ônibus na linha utilizada."

Confira as linhas que terão acréscimo de ônibus:

025 Opaia/Lagoa



081-Cj Ceará/Antônio Bezerra II



110-Vila do Mar/Centro



205-Dom Lustosa/Antônio Bezerra



206-Padre Andrade/Antônio Bezerra



214-Estação/Pio Saraiva I/Antônio Bezerra



215-Autran Nunes/Antônio Bezerra



303-Igreja São Raimundo/Centro



304-Bela Vista/Lagoa



308-Lagoa/Demócrito Rocha/Centro



316-Genibaú/Centro



322-Cj Ceará/Granja Portugal/Lagoa

323-João XXIII/Lagoa



331-Cj Esperança/Centro



332-Siqueira/Lagoa



334-Monte Rey/Siqueira



340-Cj Itaperi/Parangaba



356-Genibaú/Lagoa



384-Parque Santana/Siqueira



389-Antônio Bezerra/Jovita Feitosa/Centro



394-Parque Universitários/Lagoa



395-Sítio Córrego/Parangaba



403-Parangaba/Expedicionários/Centro



513-Parangaba/UECE/Luciano Carneiro



601-Aerolândia/Centro



602-Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro



626-Lagoa Redonda II/Messejana



628-Sítio São João/Parque Santa Maria/Messejana



630- Itamaraty/Elizabeth II/Messejana



631-Carlos Albuquerque/Messejana



633-Passaré/Centro



635-Cj Tamandaré/Messejana



636-Cj Palmeiras/Parque Santa Maria



639-Planalto Coaçu/Messejana

641-Guajerú I/Messejana



642-Guajerú II/Messejana



646-Cj São Cristóvão/Messejana



648-Cidade Nobre/Messejana



825-Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu



