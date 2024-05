Com Operação Asfalto, Prefeitura promete recuperar malha asfáltica das vias de Fortaleza em 100 dias

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo AVENIDA Silas Munguba com Casemiro de Abreu já recebe intervenção

Recuperar 160 km de malha asfáltica espalhados por 1.200 vias de Fortaleza em 100 dias. É o objetivo do projeto da “Operação Asfalto”, apresentado ontem, 21, pela Prefeitura de Fortaleza, em evento na Lagoa da Parangaba.

Além do restauro, o projeto atuará na limpeza, sinalização e iluminação, seguindo a hierarquia de maior deterioração e índice de trafegabilidade da via. O prazo de 10 dias para a entrega das obras conta a partir dos últimos 10 dias do mês de maio e os meses de junho, julho e parte de agosto.

As intervenções contam com 950 profissionais envolvidos e, até o momento, já foram recapeadas 16 importantes vias de Fortaleza, totalizando 20 km de asfalto recuperado. Conforme o prefeito de Fortaleza, José Sarto, as obras já estão acontecendo e vias como as avenidas Leste Oeste, Murilo Borges, José Bastos e Castelo de Castro e as ruas Bento Albuquerque e Dr. Joaquim Bento já foram concluídas.

“Nós vamos requalificar a base e colocar a recuperação asfáltica. Estamos lançando esse programa para 1.200 vias de Fortaleza e é um trabalho conjunto de várias secretarias municipais. A ação já começou, mas agora vamos intensificar as obras para que possamos entregar tudo em três meses”, informou o prefeito.

As obras serão feitas nas 12 regionais da Capital, seguindo a demanda de cada local. “Nós vamos hierarquizar a prioridade de acordo com o nível de deterioração da via por conta da chuva juntamente com o fator trafegabilidade. Por exemplo, a avenida Silas Munguba sofreu deterioração por conta da chuva, então estamos correndo para resolver a demanda e entregar o mais rápido possível”, complementou.

O titular da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa, disse que 20 equipes estarão trabalhando no recapeamento da Capital a partir de hoje, 22. “Nós vamos estar presentes em mais de 1.200 vias fazendo o trabalho de recapeamento para resolver os problemas com os buracos nas ruas de Fortaleza”, comentou o secretário.

Os problemas com os buracos nas ruas de Fortaleza acontecem sempre durante o período chuvoso, que este ano apresentou números acima do esperado nos primeiros meses da quadra. O fato aumenta os transtornos no trânsito e dificulta o tráfego de veículos e pedestres.

Em reportagem publicada no último dia 16 de maio, O POVO visitou algumas vias que foram afetadas por conta das chuvas, como é o caso do cruzamento da avenida Dr. Silas Munguba com Casemiro de Abreu, na Parangaba; das ruas Omar Paiva e Cruz e Sousa, principais vias que dão acesso ao bairro Álvaro Weyne e rua Juvenal Galeno, no bairro Benfica.

Na última sexta-feira, 17, a Prefeitura anunciou as intervenções de drenagem e reparo da malha asfáltica no cruzamento da avenida Silas Munguba com Casemiro de Abreu, sendo dividida em duas etapas e por isso precisou sofrer desvios para que a obra fosse realizada.

O trânsito no local sofreu alterações e os motoristas estão sendo guiados por uma rota alternativa indicada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), além de a Etufor atuar no redirecionamento do percurso de linhas de ônibus enquanto a recuperação da via ocorre.