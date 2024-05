Buracos nas ruas causam transtornos no trânsito e falta de reparos impacta no acesso à Cidade

Pelo menos oito buracos de pequeno, médio e grande porte foram registrados nos bairros Álvaro Weyne, Parangaba, Itaperi e Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na última semana. Surgimento dos problemas acontece com maior frequência durante a quadra chuvosa no Ceará, entre os meses de fevereiro a junho

Um problema antigo e rotineiro para motoristas, ciclistas e pedestres, e que requer o dobro da atenção que o trânsito já demanda em Fortaleza. O cenário está relacionado à existência de buracos nas ruas e avenidas da Capital. A situação vem gerando, principalmente nesta época do ano, maior risco de acidentes, trânsito lento, danos a veículos e dificuldades de acesso à cidade.

Na Capital, o surgimento das deficiências asfálticas acontece com maior frequência durante a quadra chuvosa no Estado, entre os meses de fevereiro a junho. Na terça-feira, 7, pelo menos oito buracos de pequeno, médio e grande porte foram registrados nas regionais 1, 4 e 8, onde estão localizados os bairros Álvaro Weyne, Parangaba, Itaperi e Parque Dois Irmãos, zonas periféricas de Fortaleza.

Uma semana após a identificação dos trechos com problemas nas vias, O POVO retornou aos pontos, nessa terça-feira, 14, e constatou que a situação continua a mesma e pior. Os buracos encontram-se cada vez maiores e não há sinalizações para os condutores ou qualquer outra ação de manutenção vigente nas vias.

Buracos surgem com maior frequência durante a quadra chuvosa e afetam trânsito nas vias Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A situação dos buracos vem impactando a população, principalmente para quem trafega nas vias esburacadas todos os dias. O motociclista e motorista por aplicativo Michel Silva, 28, passa diariamente pelo cruzamento da avenida Dr. Silas Munguba com a rua Casemiro de Abreu, no bairro Parangaba, e revela que os buracos no trecho geram desconforto e insegurança na via.

“Eu, como motoqueiro, quando passo por aqui sempre é uma dificuldade e só vem piorando. Está com umas duas ou três semanas já que está desse jeito. O medo que dá é acontecer coisa pior, um acidente maior, porque quem passa desatento é certeza que cai, principalmente gente de fora que não tem o costume de andar aqui pode cair nesse buraco”, comenta o motociclista.

No bairro Álvaro Weyne, os buracos surgem sempre nos mesmos trechos e afetam, principalmente, o trânsito no horário de pico. É o que diz o comerciante Nilson Dutra, 49. Os buracos estão localizados nas ruas Omar Paiva e Cruz e Sousa, principais vias que dão acesso ao bairro. “É um caos total e, como é linha de ônibus, o trânsito fica intenso e lento por conta disso. Está com uns quatro meses desse jeito. São tão [Prefeitura] rápidos para cobrar, mas tão tardios para consertar”, contesta.

De acordo com o mestre em Engenharia de Transportes e professor do Departamento de Engenharia de Transportes, da Universidade Federal do Ceará (UFC), Iuri Bessa, o desgaste do asfalto está ligado, principalmente, ao período das chuvas que danifica a estrutura da pavimentação. Outras causas estão relacionadas à falta de drenagem, obras inacabadas e falta de conservação.

“O pavimento detesta água e os materiais abaixo do asfalto, como areia, também não. O pavimento vai começar a danificar se acumular água ali dentro. Os buracos vão surgindo e aumentando de tamanho e a presença de trincas também facilita a entrada da água no solo. Nessa época do ano, a gente vê que piora por conta das chuvas, mas também há uma manutenção não adequada. Nem sempre o problema está no asfalto, é preciso chegar às outras camadas da pavimentação”, explica Iuri.

O especialista ainda destaca que a resolução do problema, de forma definitiva, pode levar tempo, mas algumas soluções já vêm sendo observadas, como a instalação do piso intertravado. “Esse tipo de material ajuda na drenagem da água que cai sobre o pavimento porque os espaços vazios entre as peças permitem que a água da chuva penetre no solo, evitando acúmulos de água e ajudando a reduzir problemas de alagamentos”, informa.

Ainda na avaliação de Bessa, Fortaleza possui um bom material asfáltico, no entanto, a Capital erra na falta de manutenção preventiva de urgência, principalmente nesta época de chuvas. O professor afirma que é preciso ter um trabalho conjunto de planejamento, construção e manutenção. “São aspectos que precisam andar juntos para resolver o problema de forma preventiva”, afirma.

Buracos surgem com maior frequência durante a quadra chuvosa e se prolongam nas vias por falta de manutenção Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Em entrevista à rádio O POVO CBN, no último dia 2 de maio, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), avaliou que o problema dos buracos se agravou devido às chuvas e disse que será resolvido após a quadra chuvosa. “Se tapar buraco, o lixo vem para os esgotos. Vai melhorar muito depois da chuva. Parou a chuva? Me dê uns 30 ou 40 dias e você me cobra. Se não tiver tapado os buracos, pode cobrar”, afirmou na época.

Em nota, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) disse, ao O POVO, na quarta-feira, 8, que as vias das regionais citadas neste material estão dentro do cronograma para recebimento dos serviços de tapa-buraco asfáltico. A pasta informou que os serviços durante a quadra chuvosa são realizados de forma emergencial, tendo em vista que “o solo seco é fator determinante para a qualidade dos reparos”.

Ainda segundo o órgão, com a proximidade do final da quadra chuvosa, a Prefeitura de Fortaleza intensificou o trabalho. “Atualmente, há 16 equipes operacionais atuando em toda a cidade. As intervenções focam, principalmente, em ruas e avenidas com alto fluxo de veículos e rotas de transporte público”, disse a pasta.

De janeiro a abril deste ano, 349 vias da Capital receberam os serviços de reparação asfáltica pela Prefeitura de Fortaleza. O POVO solicitou à Seger, na última quinta-feira, 9 de maio, quantos pedidos de reparos asfálticos de ruas e avenidas foram feitos à prefeitura, quantas vias estavam nas solicitações e qual a divisão por regionais nos primeiros quatro meses do ano.

A pasta solicitou um prazo maior para responder a demanda e foi ampliado um novo prazo para o envio de dados para a última segunda-feira, 13. Na data, solicitamos o envio dos dados novamente e foi nos informado que a pasta estava "trabalhando na consolidação dos dados", e que, "assim que possível", seria enviado.

Em um novo contato nesta quarta-feira, 15, foi questionamento novamente as informações à Seger. Até o fechamento desta reportagem, a pasta não respondeu as mensagens enviadas no WhatsApp e não atendeu as ligações, para o retorno das informações solicitadas na semana passada.