Nova linha de ônibus que liga Messejana a Parangaba começa a operar

Foto: FÁBIO LIMA NOVA linha 328 Messejana, Castelão, Parangaba começou a operar ontem

A nova linha de ônibus 328 - Messejana/Castelão/Parangaba começou as operações ontem, 10, em Fortaleza. A linha funcionará diariamente, interligando os bairros Messejana e Parangaba, e o trajeto também poderá atender usuários que utilizam outros ônibus.



De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, três novos veículos foram disponibilizados para atender a demanda da nova linha, funcionando em um intervalo que varia entre 11 e 15 minutos.

A primeira saída do ônibus ocorre às 4h44min, no Terminal da Messejana, e às 5h22min, no Terminal da Parangaba. Já o último veículo deixa o Terminal da Messejana às 23 horas e sai da Parangaba às 23h40min.

A nova linha percorrerá uma rota de 26,4 km, passando pelo Hospital Sarah Kubitschek e pela Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele, na avenida Juscelino Kubischeck, no bairro Passaré. O itinerário do ônibus também inclui a Arena Castelão e o Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), passando por toda a avenida Doutor Silas Munguba.

O POVO esteve no Terminal da Messejana na manhã desta segunda-feira para acompanhar a movimentação de passageiros no primeiro dia de funcionamento da nova linha.

Os usuários que estão no equipamento e desejam pegar a nova linha no sentido Parangaba, devem se dirigir até a plataforma A.

O 328 - Messejana/Castelão/Parangaba funciona de forma compartilhada com a linha já existente 315 - Messejana/Parangaba, porém com uma diferença no itinerário. Enquanto o 315 trafega pela avenida Bernardo Manuel, o 328 passa pela avenida Juscelino Kubitschek.



Na plataforma, há um cartaz que divulga a nova linha e apresenta informações sobre o ônibus, incluindo o trajeto e detalhes sobre as primeiras e as últimas saídas do coletivo. No entanto, ainda não há uma placa indicando o ponto do 328 - Messejana/Castelão/Parangaba no terminal.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.06.2024: Nova linha 328 Messejana, Castelão, Parangaba inicia nesta segunda. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.06.2024: Nova linha 328 - Messejana/Castelão/Parangaba inicia nesta segunda. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.06.2024: Nova linha 328 Messejana, Castelão, Parangaba inicia nesta segunda. Crédito: FÁBIO LIMA

Ana Sales, de 46 anos, estava na fila esperando o Messejana/Parangaba e afirmou que não sabia sobre a nova linha de ônibus. Apesar disso, ela considerou a novidade como boa e elogiou a disponibilidade de um novo coletivo com trajeto para o Terminal da Parangaba.

Edivaldo Bezerra, de 59 anos e morador do bairro Passaré, também estava no Terminal da Messejana nesta manhã. Ele já havia utilizado a nova linha de ônibus, por volta das 6 horas, e apontou que a viagem foi cerca de 15 minutos mais rápida, comparada ao trajeto realizado pelo 315. Edivaldo também analisou que a operação da nova linha é “essencial”.



Além dos usuários que costumam utilizar o 315, a nova linha poderá atender os passageiros que pegam outros ônibus, como 311 - Castelão/Parangaba, 321 - Jardim União/Parangaba e 024 - Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor.

Ainda segundo a Prefeitura, a demanda total de usuários das linhas mencionadas chega a mais de 10 mil passageiros por dia.



Novas linhas e reforço de frotas em Fortaleza

O 328 - Messejana/Castelão/Parangaba é mais uma das novas linhas que entraram em operação nos últimos dias.

A linha 1200 - Leste-Oeste/Santos Dumont, que liga os bairros Barra do Ceará e Aldeota, passou a circular na Capital no dia 27 de maio. O funcionamento do ônibus ocorre nos períodos de horário de pico, das 6 às 7h30min e das 17 às 18h30min.

No dia 15 de maio, o prefeito José Sarto anunciou um reforço de 52 novos veículos para 40 linhas de ônibus da Capital.

Conforme publicado pelo O POVO no dia 2 de maio, metade das linhas de ônibus de Fortaleza registraram redução do número de viagens no período entre dezembro de 2023 e abril de 2024.