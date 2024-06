Ceará registra redução de 12,8% no número de roubos em maio

Foto: Reprodução CÂMERA flagrou ação de roubo em Pacajus no mês passado

O Ceará anotou uma redução de 12,8% no número de roubos em maio passado, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nessa quarta-feira, 19. Conforme os dados da pasta, foram registrados 3.239 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) no último mês. Em maio de 2023, haviam sido 3.716 CVPs.



A redução foi registrada em todas as quatro regiões que a SSPDS divide o Estado. Em Fortaleza, a redução foi 5,6%. Enquanto em maio de 2023, foram registrados 2.467 roubos, em maio de 2024, esse número foi de 2.330. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi registrada a maior diminuição no Estado no período.



Em maio de 2023, haviam sido registrados 726 CVPs. Já em maio de 2024, foram 458 ocorrências, uma redução de 36,9%. Nos municípios do Interior Norte, em maio de 2023, 266 CVPs foram registrados, enquanto, em maio deste ano, foram 265 CVPs — diminuição de 0,4%.



No Interior Sul, a queda foi de 27,6% entre maio de 2023 e maio de 2024. Os números saíram de 186 para 257 ocorrências de CVPs.

A SSPDS ainda destacou que a redução no número de roubos também se dá no acumulado do ano. De janeiro a maio deste ano, 16.247 CVPs foram computados pela pasta. No mesmo período do ano passado, haviam sido 18.025, ou seja, uma redução de 9,9% no indicador.



Também as quatro regiões do Estado apresentaram queda no número de CVPs neste acumulado. Em Fortaleza, a redução foi de 5,3%, diminuição de 12.098 para 11.458 roubos nos cinco primeiros meses do ano. Na Região Metropolitana de Fortaleza, a redução foi 22,5%, de 3.285 para 2.543 casos.



No Interior Norte, a queda foi de 5,4% (de 1.285 para 1.216 CVPs) e no Interior Sul, 24,1% de redução (de 1.357 para 1.030).

Ceará registra queda no número de roubos desde 2020

Como O POVO mostrou em dezembro de 2023, os roubos têm tido uma tendência de queda no Ceará nos últimos anos. Após um aumento em 2020 (que registrou 53.956 CVPs, 8,82% a mais que em 2019), os anos que se seguiram registraram queda no número de roubos ano a ano. Em 2021, foram 48.141; em 2022, 45.930; até chegar, em 2023, a 42.607 CVPs, o número mais baixo dessa série histórica.

Em press release, a SSPDS creditou as reduções a iniciativas como o “Meu Celular” e o “Segurança no Ponto”, que visam, respectivamente, combater roubos de celulares e em paradas de ônibus.

No primeiro caso, foi criada uma plataforma em que celulares podem ser cadastrados e, em caso de roubo e furto, um alerta é lançado, visando coibir a venda e, consequentemente, o crime de receptação.



Já no “Segurança no Ponto”, o patrulhamento ostensivo é ampliado em paradas de ônibus identificadas pela SSPDS como tendo considerável índice de roubos.



Conforme dados da SSPDS obtidos por O POVO através da Lei de Acesso à Informação (LAI), em 2023, 22.850 celulares foram roubados no Ceará, número que representa 53,62% do total de CVPs. Também foram registrados no ano passado 2.224 roubos dentro de ônibus.



A SSPDS também acrescentou que irá somar-se à estratégia de combate a roubos no Ceará o E-Denúncia 181. Lançado na última semana, o site permite denúncias anônimas nos mesmo moldes do telefone 181.

