Defesa Civil de Fortaleza interdita lojas e salão da Igreja do Patrocínio após incêndio no Centro

Foto: FÁBIO LIMA CORPO de Bombeiros atuou para evitar a volta das chamas

A Defesa Civil de Fortaleza interditou, nessa sexta-feira, 28, quatro lojas após serem atingidas no incêndio de grandes proporções registrado na noite da quinta-feira passada, no Centro da Capital. O salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, localizado atrás das comércios, também foi interditado pelo órgão após parte da estrutura ser atingida, de forma parcial, pelo incêndio.

Em nota, o órgão informou que das quatro lojas, três foram totalmente interditadas e uma outra parcialmente. Um shopping popular, que fica ao lado de uma das lojas afetadas, ficará fechado por 24 horas devido ao aquecimento da alvenaria e do excesso de fumaça.

A igreja teve a parte dos fundos isolada por causa da proximidade com o muro de uma das lojas interditadas, “que é muito extenso e ficou extremamente aquecido”. “A área afetada está isolada e, agora, os agentes elaborarão o relatório técnico a ser entregue aos responsáveis pelos imóveis, com as devidas orientações”, disse o órgão.

Ao longo da manhã dessa sexta, uma equipe do Corpo Militar do Ceará (CBMCE) atuou para controlar pequenos focos de incêndio ainda presentes no local. As ações de combate focaram na rua General Sampaio, via que dá acesso às entradas das lojas atingidas. A área está localizada entre as ruas Guilherme Rocha, 24 de maio e São Paulo.

De acordo com o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Luiz Júnior, a equipe focou para que não haja regressão das chamas e garantir total segurança do local e entorno. “A gente vê alguns pontos que ainda estão saindo fumaça. Esses pontos que saem fumaça, a maioria deles são vapores de água porque a água fica no local e vai se evaporando daquele jeito. E também há pequenos focos nos quais nós vamos remexer”, disse.

Ainda segundo Luiz, o uso de uma retroescavadeira foi analisada para auxiliar na retirada do material no local, mas o cenário ainda seria avaliado porque uma das lojas possui um porão. “Vamos continuar na parte do rescaldo porque não podemos usar ainda a retroescavadeira. A gente ainda não sabe como é feito a estrutura. Após a gente fazer avaliação com a Defesa Civil, é que vamos tirar o entulho e ficar mais fácil de fazer o rescaldo”, detalha.

O coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Marcos Rattacaso, informou que o órgão vai atuar com mais precisão nas regiões após o Corpo de Bombeiros liberar toda a área atingida. “A Defesa Civil vai nas circunvizinhança e avaliar se tem algum dano estrutural. Se tiver, vai ter a interdição [total] para que os reparos sejam feitos e não cause risco à população”, informa.

Ainda segundo Marcos, foram feitas, ao longo da manhã, apenas vistorias externas e estabelecido um perímetro no local para auxiliar nos trabalhos dos bombeiros de combate aos focos, assim como para evitar a presença de populares na região. “Foram colocadas preliminarmente para evitar riscos iminentes”, afirma. Após as vistorias internas pelo técnicos, a Defesa Civil vai delimitar a área atingida.

As duas lojas atingidas tiveram perda quase todo do material. Os locais atuavam no comércio de eletrônicos, eletrodomésticos, aparelhos celulares e importados. Foi possível observar geladeiras, fogões, microondas e demais equipamentos destruídos durante a manhã. No período, nenhum dos proprietários dos imóveis estiveram no local.

O incêndio teve início por volta das 19 horas e as chamas iniciais foram controladas após três horas de combate. Alguns lojistas do entorno conseguiram retirar materiais para que não fossem atingidos pelas chamas. Uma das preocupações de comerciantes do entorno era com a interdição do local. "O meu comércio fica aqui em frente e hoje eu não pude trabalhar. A gente fica com receio de perder nossas coisas e de acontecer novamente”, comenta o ambulante Aloísio Teixeira, 45.

Outro ambulante afirmou que, ao chegar no Centro, se assustou com o tamanho dos danos. “Parece que foi algo muito sério. Cheguei e levei um susto porque eu não fiquei sabendo ontem só hoje mesmo quando cheguei. Muita gente aqui e bombeiros falaram o que aconteceu”, comenta Antônio Sousa, 32.

Durante a manhã, além da equipe do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Fortaleza, agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) auxiliaram no controle de pessoas e no fluxo do trânsito na região. As vias General Sampaio e Guilherme Rocha ficaram interditadas em virtude das ações de combate do incêndio.





Missas na Igreja do Patrocínio foram canceladas após incêndio

Em virtude do incêndio e dos danos parciais no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, localizada na rua Guilherme Rocha, em frente à Praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, as missas foram canceladas até o próximo domingo, 30. As celebrações devem retornar na segunda-feira, 1º de julho. A parte interna do santuário não foi atingida.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Marcos Rattacaso, serão verificados danos de reflexo estrutural de umas paredes que tem certo calor térmico. “Quando os bombeiros falarem de incêndio debelado, a gente aguarda 24, 48 horas, e revisita o salão paroquial e avalia”, disse.

A aposentada Célia Maria, 69, é moradora do bairro Henrique Jorge, e diz que, quando vai ao Centro, costuma visitar por alguns minutos a igreja. Ela lamenta a interdição, mas entende a necessidade. “É uma igreja antiga e quando eu vi, fiquei preocupada. Ainda bem que não chegou aqui”, comenta.

As celebrações eucarísticas na igreja ocorrem normalmente de segunda a sexta-feira, às 9, 12 e 15 horas. Aos sábados, as missas acontecem às 9 e 12 horas. A Arquidiocese de Fortaleza lamentou, em nota, na quinta passada, o "terrível incêndio no Centro da Cidade" e disse que está rezando "pelas pessoas que perderam seus bens". A Arquidiocese também reiterou que a Igreja do Patrocínio não foi atingida pelas chamas.

