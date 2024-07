Centro de Educação Infantil é inaugurado no Pici

Foto: FÁBIO LIMA Centro de Educação Infantil com berçário é entregue no bairro Pici, em Fortaleza. Nome do equipamento é uma homenagem ao bebê Abraão Lucca da Silva Costa

Um novo Centro de Educação Infantil (CEI) foi entregue em Fortaleza ontem, 3, com o nome do bebê Abraão Lucca da Silva Costa, morto aos 9 meses de idade durante um confronto de facções em 2023. É o 33º equipamento inaugurado pela atual gestão municipal desde 2021 e está localizado no mesmo bairro onde o crime aconteceu: Pici.

O CEI foi construído em prédio próximo à antiga creche municipal do bairro. Segundo o prefeito da Cidade, José Sarto (PDT), o CEI foi instalado em uma área que, no passado, era abandonada e utilizada para consumo de drogas.

“Agora, a gente transforma esse espaço [em uma] creche que leva o nome do Abraão Lucca, que lamentavelmente foi vítima da violência. Aqui a gente homenageia a memória do Abraão”, destaca.

O prefeito ainda ressalta que as creches de Fortaleza tiveram um aumento de quase 150% no número de matrículas. “A mãezinha e o pai que vêm para cá deixar a criança podem ir trabalhar sem nenhuma preocupação. [Caso sejam desempregados] É mais uma oportunidade que eles têm de procurar por emprego, sabendo que o filho ou a filha estão aqui”, pontua.

Angela Claudia, 58, é bisavó de Isaque Nicolas, 4, um dos estudantes do CEI, e destaca que a creche ajuda os responsáveis que precisam trabalhar e não têm onde deixar as crianças. “É maravilhoso. Tem mães que não têm condições de pagar [alguém para cuidar]. Só de ter a creche já é uma grande ajuda. Os pais vão trabalhar despreocupados.”

Outra mãe é Letícia Lima da Silva, 23. Ela tem dois filhos gêmeos, de 2 anos, que vão estudar no local. “Eu gostei bastante. O prédio antigo não era tão estético e, por conta do tempo de uso, já estava velhinho. Aqui tá tudo novo e bonito, as cores, acredito que seja tudo bem funcional”.

Na mesma linha, Cintia Micaely, 20, mãe de Agatha Sofia, 3, também gostou bastante do equipamento. “Eu amei e ela [a filha] também gostou muito [...] Vai me ajudar bastante, porque eu trabalho [fora] e o pai dela também.”

CEI Abraão Lucca da Silva Costa atende crianças de seis meses a 3 anos

Ao todo, a unidade tem 104 crianças matriculadas de seis meses a 3 anos de idade. Elas recebem cinco refeições diárias, fardamento, mochila, kit pedagógico e material de higiene para uso na rotina da unidade escolar.

O CEI conta com berçário, salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, lavanderia com depósito para material de limpeza, fraldário, lactário, secretaria, coordenação, sala de professores, dentre outros espaços.

O projeto ainda tem uma área de lazer com playground, solarium e Sala de Inovação e Tecnologias.

Com a nova unidade, Fortaleza passa a contar com 187 CEIs, conforme a Prefeitura. Um crescimento de 107,7% em relação ao ano de 2012, quando havia 90 unidades do tipo.

Sala de inovação e tecnologias

O prefeito José Sarto ainda destacou que as salas de inovação e tecnologias, presentes no CEI entregue nesta quarta e nas outras unidades, aprofundam os conhecimentos das crianças.

“Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando do computador e da tecnologia em si, a gente está falando em colocar as crianças em contato sensorial com diversas forma de conhecer e se desenvolver a partir do seu próprio mundo”, destaca Jefferson de Queiroz, titular da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME).

“Eles têm o desenho, a pintura, o contato com o material não estruturado, com o mundo da informática etc. São diversas ilhas de conhecimento que vão desde a ilha tecnológica até a natureza e sustentabilidade. A gente tem comprovação científica que quanto mais cedo a criança inicia esse desenvolvimento, melhores as condições para que ela aprenda no futuro”, continua.