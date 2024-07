Abrigos de animais passam a receber atendimento gratuitos por meio do Ceará Pet Móvel

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-07-2024: Pet Ceará Móvel inicia atendimento gratuito em abrigos de Fortaleza. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Cerca de 120 cachorros do Instituto Causa Pet receberam vacinas, coleiras antiparasitárias e consultas veterinárias nessa quarta-feira, 10, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação marca o início dos atendimentos do Pet Ceará Móvel a abrigos de animais do Estado.

O serviço já existia, mas os atendimentos aconteciam nas praças do Estado. Cada unidade fica duas semanas em um mesmo local e, depois, segue para uma outra região. O atendimento, agora, foi expandido para os abrigos de animais.

“Existe uma demanda muito grande dos abrigos, pela quantidade de animais. Todos eles estarão encoleirados e vacinados. Isso também é [importante] para a saúde humana. Com a vacina antirrábica, você evita a raiva e, com a coleira, o Calazar. Então, é muito importante essa ajuda aos abrigos”, destaca Estevão Romcy, secretário executivo da Secretaria de Proteção Animal (Sepa).

“[No serviço], os pets podem passar por consultas, castrações, encoleiramento [antiparasitário] e vacinação antirrábica. Todos esses serviços estão disponíveis para a população”, continua.

Lindoneide Lobo Rocha, 38, é presidente e fundadora do Instituto Causa Pet, local onde os atendimentos foram realizados na manhã desta quarta-feira, 10. Além de presidir a unidade, ela também trabalha como analista financeira durante a semana, em Fortaleza.

O abrigo existe desde novembro de 2019. Lindoneide é apaixonada por animais desde a infância, mas só começou a resgatar depois de ganhar um cachorro de presente. “A partir disso, eu abri meus olhos para a questão animal. Comecei a resgatar um e outro e, de repente, estava com vários animais”.

“No início, eu não tinha um abrigo, levava os animais para o interior ou pagava por lares temporários. Mas, quando eu percebi, já estava com 19 animais em lares temporários, foi quando veio a ideia de ter o próprio espaço”, adiciona.

Ela acredita que o serviço é de extrema importância, principalmente pela questão financeira. “A gente que tem abrigo já tem muito custo, com ração, aluguel, funcionários, etc. Ter uma ação como essa, faz toda a diferença”. A unidade conta com cerca de 120 animais e aceita doações.

Como solicitar o Pet Ceará Móvel?

Os interessados devem enviar um e-mail para:

contato.gabinete@protecaoanimal.ce.gov.br

O e-mail deve ter os seguintes dados:

quantidade de animais;

número de castrações;

outros serviços necessários.

Como doar para o Instituto Causa Pet?