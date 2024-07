Com 18 mil novas vagas, Ceará pretende fortalecer ensino superior a distância no Interior

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-07-2024:Governador Elmano lança 18 mil vagas de EAD no ensino superior público. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Universidades federais e estaduais do Ceará disponibilizarão 18.430 novas vagas de ensino superior público a distância a partir de 2025. Em agosto de 2024, os primeiros editais para seleção de estudantes serão lançados. Com a expansão, realizada por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), 25 novos polos de educação a distância serão construídos no Interior.

Conforme o edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que criou as novas vagas, o Ceará terá novos cursos EAD em 26 áreas, divididos entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Outros 16 cursos de especialização também serão ofertados na modalidade, incluindo pós-graduações em Hidrogênio Verde e Gestão de Escolas em Tempo Integral.

LEIA MAIS | Ingressos em graduações a distância cresceram 779% em dez anos no Ceará

As vagas serão divididas entre as universidades do Vale do Acaraú (UVA), Regional do Cariri (Urca) e Estadual do Ceará (Uece). Entre as instituições federais que ofertarão os cursos estão a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Apesar dos cursos serem ministrados a distância, os alunos precisam cumprir 30% da carga horária de forma presencial. Por isso, os polos criados nos municípios do Interior têm o papel de facilitar o acesso ao ensino superior, evitando deslocamentos para cidades distantes. Já existem 40 polos EAD espalhados pelo Estado. Com o novo pacote, o Ceará passará a ter 65 polos.

A definição de quais cursos serão ofertados em cada polo ainda não foi divulgada. A secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro, explica que as universidades farão a distribuição das vagas conforme a demanda de cada local, por meio de estudos que pretendem identificar carências profissionais da região.

Confira a lista de municípios que receberão polos UAB

Acopiara



Aquiraz



Aracati



Assaré



Baturité



Cascavel



Crato



Eusébio



Granja



Horizonte



Itapajé



Juazeiro do Norte



Mombaça



Morada Nova



Nova Russas



Pacajus



Pacatuba



Pacoti



Parambu



Pires Ferreira



Tabuleiro do Norte



Tianguá



Trairi



Várzea Alegre



Viçosa do Ceará

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), a localização dos polos foi decidida com base em parcerias e manifestações de interesse de prefeitos, além de dar prioridade a municípios sem cursos presenciais.



A estudante Samara Sampaio, 22, do curso de História EAD do polo UAB de Canindé, acredita que a expansão pode facilitar o ingresso no ensino superior de jovens que não podem se deslocar para outras cidades para cursar a graduação. “É uma grande oportunidade para vários jovens da cidade que, assim como eu, não tem como vir para a Capital fazer uma graduação”, diz.

Luiz Lira, coordenador-geral de Articulação de Cursos EAD da Capes, explica que os polos terão infraestrutura física, como bibliotecas, computadores, acessibilidade a internet e espaços para estudo. Também são nesses locais que ficam as gestões dos cursos. O coordenador do polo, segundo ele, deverá ser alguém da área da educação que conheça a realidade dos municípios.

“A Capes só autoriza o funcionamento se tiver infraestrutura adequada, tanto física quanto humana”, diz. Ele afirma que para atender aos alunos, os cursos precisam ter professores formadores e tutores. “Um ponto diferente do setor privado é que a Capes tem a média de um tutor para 18 alunos na graduação e um para 25 alunos na especialização, além de um professor formador para cada disciplina”, diz Lira.

A maioria das vagas EAD no ensino superior atualmente são do setor privado. O reitor da Uece, Hidelbrando Soares, acredita que a expansão da modalidade nas universidades públicas é positiva, sendo possível fomentar os pilares das instituições mesmo a distância, como o ensino, a pesquisa e a extensão.

“Todos os alunos do programa são alunos das universidades, recebem os diplomas como qualquer outro aluno da instituição, o diploma tem o mesmo valor. A única diferença é que ele é aluno da modalidade EAD”, afirma.



Veja número de vagas por universidade

Universidade Estadual do Ceará (Uece): 6.560 vagas dispostas em 4.200 para graduação e 2.360 para pós-graduação;

Universidade do Vale do Acaraú (UVA): 3.210 vagas dispostas em 2.010 para graduação e 1.200 para pós-graduação;

Universidade Regional do Cariri (Urca): 1.530 vagas dispostas em 1.080 para graduação e 450 para pós-graduação;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE): 2.700 vagas dispostas em 1.200 para graduação e 1.500 para pós-graduação;

Universidade Federal do Cariri (UFCA): 2.300 vagas, dispostas em 1.400 vagas para graduação e 900 para pós-graduação

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab): 2.130 vagas, dispostas em 1.200 para graduação e 930 para pós-graduação

Veja áreas dos novos cursos de graduação EAD ofertados no Ceará:

Administração Pública (bacharelado)



Análise e Desenvolvimento de Sistemas (tecnológico)



Artes Visuais (licenciatura)



Biologia (licenciatura)



Ciências Biológicas (licenciatura)



Ciências Contábeis (bacharelado)



Ciências de Dados (bacharelado)



Computação (licenciatura)



Computação e Informática (licenciatura)



Educação Física (licenciatura)



Energias Renováveis (tecnológico)



Filosofia (licenciatura)



Física (licenciatura)



Geografia (licenciatura)



Gestão Financeira (tecnológico)



História (licenciatura)



Interdisciplinar em Ciências Naturais (licenciatura)



Letras-Língua Portuguesa (licenciatura)



Letras-Libras (licenciatura)



Letras-Língua Inglesa (licenciatura)



Matemática (licenciatura)



Pedagogia (licenciatura)



Processos Gerenciais (tecnológico)



Produção de Multimídias (tecnológico)



Química (licenciatura)



Tecnologia em Inteligência Artificial (tecnológico)

Veja áreas dos novos cursos de especialização EAD ofertados no Ceará: