Exposição traz selos sobre a participação brasileira na 2ª Guerra

Foto: Exército brasileiro Pessoas visitanto a amostra na 10ª Região Militar

Fortaleza recebe, até a próxima sexta-feira, 19, uma exposição que relembra e comemora os 80 anos do desembarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A exposição ocorre no Espaço Cultural Brigadeiro Tibúrcio das 9h às 16 horas, na 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza.

As peças em exposição são de colecionador e apresentam selos e documentos da década de 1940, tanto do Brasil, quanto de outros países. De acordo com o major Gustavo, que atua na 10ª Região Militar, a exposição é importante por representar o resgate da história da FEB, que foi a única força militar latino-americana a atuar em solo europeu na guerra.

“A Força (Expedicionária Brasileira) comemora 80 anos do embarque e desembarque da guerra e também o início das operações pelo Brasil na Itália; essa exposição, ela trás uma memória, assuntos e informações importantes, para o turista e para instituições escolares sobre como foi a guerra, e como se deu esse conflito que, infelizmente, foi o maior conflito da humanidade”, aponta o militar.

O visitante que estiver na mostra poderá ver os selos de época e informações detalhadas e textos dos documentos, com a possibilidade, inclusive, de ter acesso a mais detalhes através de QR Codes disponíveis ao lado dos documentos.

Além da comemoração dos 80 anos da FEB, a exposição comemora também o "Dia da Vitória da Europa", 8 de maio de 1945, e também o “Dia D” em 6 de junho de 1944, como é conhecido o desembarque das forças dos Aliados na Normandia (França), batalha decisiva na vitória contra o Eixo, comandado pela Alemanha nazista. Há ainda banners e vídeos exibidos na exposição, e uma linha do tempo dos eventos da guerra.

A FEB surgiu quando o Brasil se aliou às potências aliadas, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unidos e França. Foram enviados mais de 25 mil soldados brasileiros, entre eles 377 cearenses, dos quais seis perderam as vidas durante os combates. Além destes, foram enviadas 66 capelães militares, que eram líderes espirituais integrantes das Forças, um deles sendo o cearense, padre Joaquim de Jesus Dourado.

A atuação brasileira foi decisiva principalmente em duas batalhas: Monte Castelo e Montese. Em 1945, o bairro João Lopes, em Fortaleza, passou a se chamar comunidade do Monte Castelo. Já no ano seguinte, o bairro fortalezense Pirocaia mudou de nome para homenagem o segundo conflito.

Ainda no contexto das comemorações será organizado uma exposição no Shopping Iguatemi, entre os dias 20 e 21 de julho.



Serviço

Exposição de selos da Segunda Guerra Mundial

Onde: 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza

Quando: 15 a 19 de Julho

Entrada: Gratuita

Outras informações: (85) 98868-9307