Usuários de transporte público relatam problemas em ar-condicionado de ônibus em Fortaleza

O número de ônibus que circula por Fortaleza equipados com ar-condicionado foi de 784 para 843, no comparativo entre o dia 18 de julho de 2023 e o dia 18 de julho de 2024. Mesmo com o aumento de 7,52%, passageiros relatam que alguns coletivos estão circulado com o aparelho desligado ou operando de forma insuficiente, causando desconforto principalmente em horários considerados de pico.

Índices atuais foram divulgados pela Empresa de Transporte Urbano do Município (Etufor) e cruzados com números repassados pela prestadora de serviço ao O POVO no ano passado.

Os aparelhos foram desligados em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, e passaram a ser religados em março de 2023. No mesmo mês, o prefeito José Sarto (PDT) chegou a declarar que todos os veículos que operavam na Capital no período teriam ar-condicionado funcionando até o início de agosto daquele ano.

Já no cenário atual, índices da Etufor apontam que a Cidade conta com 1.200 ônibus operando em dias úteis, os quais 843 (70,25%) são equipados com ar-condicionado. Em julho de 2023, conforme números divulgados a época pela empresa, havia 784 veículos desse porte com o equipamento.

Mesmo com um acréscimo de 7,52%, o serviço não contempla todos os veículos e têm gerado reclamação entre os usuários.

O POVO foi até algumas paradas de ônibus em Fortaleza e ouviu relatos de falta do equipamento em veículos. Entre eles está Marco Vinicius, 21, que pega diariamente a linha 076-Conjunto Ceará/Aldeota em horários de pico. "Sempre tem um (ônibus) que vem sem ar (...) É realmente bem complicado, muita gente dentro, fica muito abafado, a gente já chega (no local de destino) suado", relata o estudante.

Cláudio Henrique, 39, costuma pegar a linha 649-Cidade dos Funcionários/Sítio São José, também em horários de pico diariamente, para ir e voltar do trabalho. Sobre o ar-condicionado, ele frisa que nem sempre encontra um funcionando no veículo: "Às vezes tem, às vezes não tá pegando".

Benevuto Sales, 35, destaca que percebe a ausência do equipamento de refrigeração sempre que vai e retorna do emprego, revezando entre as linhas 022-Jardim Das Oliveiras/ Centro e 612- Conjunto Tancredo Neves, nos horários entre 18 e 19h30min.

"As linhas de maior trajeto elas possuem ar condicionado, mas aquelas de menor distância, as de bairro, eu entendo que as empresas colocam sem ar ou com ele desligado", pontua o técnico de escritório.

Usuários reclamam de mau funcionamento dos aparelhos

De acordo com Etufor, todos os 843 ônibus que atualmente circulam em dias úteis com ar-condicionado "estão programados para rodar utilizando a refrigeração". No entanto, usuários reclamam que alguns dos aparelhos não conseguem refrigerar o ambiente por completo, apresentando falhas.

Valdirene Santos, 49, conta que usa diariamente a linha 660-Conjunto Palmeiras/Centro, por volta das 7h30min, e que veículo sempre vem muito lotado. Ela relata que mesmo com o ar-condicionado ligado os usuários sentem muito calor e diz que um dos condutores já alegou não poder mexer na temperatura.

"Já vi motorista ter que abrir a janela dele pra entrar um pouco de vento, mesmo com ar", aponta a técnica em radiologia. A volta para casa, por volta de 19 horas, também é desconfortante, visto que ela diz costumar pegar a linha 024 Antônio Bezerra/ Lagoa/ Unifor sem equipamento "corriqueiramente".

Problema também parece ocorrer em alguns dos ônibus que circulam pelas linhas 630-Itamaraty / Elizabeth II / Messejana e 600-Messejana/ Frei Cirilo/ Expresso/ Centro, de acordo com Ricardo Cavalcante, 37, que utiliza os veículos tanto no horário das 6 como às 19 horas.

"O ar-condicionado para e depois volta, é instável. É ruim porque as vezes tem muita gente, fica muito abafado, fica com dificuldade de respirar. É muito calor dentro também", frisa o auxiliar de serviços gerais.

Alguns dos usuários citaram a alta demanda como um dos motivos que geram lotação e causam o mau funcionamento dos equipamentos. É o caso de Socorro Nogueira, 56, que aponta problema na linha 222-Antônio Bezerra / Papicu / Antônio Sales, que pega por volta das 6 horas e 6h30min todos os dias.

"São poucos ônibus, a população é grande, existe os horários em que não têm ônibus suficiente pra demanda (...) Muita gente em um local só nao tem ar-condicionado que dê conta, principalmente em ônibus, que para, abre porta, fecha. Mas existem ônibus bem antigos que eu me pergunto ainda porque que rodam", diz a vendedora.

Frota em Fortaleza deve ser ampliada

Um levantamento exclusivo do O POVO, feito em maio recente, mostrou que metade das linhas de ônibus de Fortaleza tiveram redução do número de viagens entre dezembro de 2023 e abril deste ano. Ao todo, 154 rotas (50,65% do total) foram alteradas ao longo dos últimos quatro meses.

Cerca de duas semanas após balanço, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou a ampliação na frota de veículos que fazem o transporte público, com 52 novos veículos e o acréscimo de cerca de dez novas rotas, que ocorrerá de forma gradual.

Em nota encaminhada ao O POVO, no dia 3 deste mês de julho, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que "80 novos veículos, todos atendendo padrão Euro 6 e equipamentos com ar-condicionado, foram encomendados e devem integrar" a frota de Fortaleza ainda em 2024.

"Além disso, novos veículos equipados com ar-condicionado são incorporados diretamente da fábrica sempre que as empresas investem na renovação da frota, promovendo um aumento gradual de veículos com esse recurso", destacou também.

Em relação ao funcionamento dos equipamentos de refrigeração, o Sindiônibus pontuou que "a orientação repassada às empresas é que todos os veículos equipados com ar-condicionado mantenham os aparelhos ligados durante operação".

Já a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou, em nota encaminhada no dia 2 último, que "periodicamente realiza vistorias para verificar o funcionamento do ar-condicionado" dos veículos.

"Caso o passageiro identifique algum ônibus com problema, que pode ser provocado por eventuais defeitos, deve relatar aos funcionários da Etufor nos terminais ou encaminhar a reclamação por meio da central 156", orientou órgão.

Instituição também destacou que a frota operante é organizada de acordo com a demanda de passageiros, e que atualmente "a frota está em 1419 veículos por dia, incluindo as vans, sendo destes 1.200 ônibus". A empresa foi procurada novamente pelo O POVO e, na quinta-feira passada, 18, informou que os dados repassados no início do mês, assim como as demais informações, se mantinham sem alterações.