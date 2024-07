Morre Otacílio Bessa, diretor da escola pública Adauto Bezerra

Foto: Reprodução/Instagram OTACÍLIO Bessa, diretor da escola Adauto Bezerra, nasceu em 13/9/1967

Luto para a Educação no Ceará. Morreu o professor Otacílio de Sá Pereira Bessa, 57 anos, diretor da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra (EEMAB), em Fortaleza. A informação foi divulgada em nota no último sábado, 27/7, pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) e confirmada pela família do docente. Ele foi vítima de um câncer no pescoço.

De acordo com o advogado Mauro Sales, tio do gestor da escola da rede pública de ensino, Otacílio Bessa foi enterrado no final da tarde de ontem, no cemitério São João Batista, após ser velado na funerária Paz Eterna.

"Ele fez um pedido à esposa, Clevania Bessa, e ela atendeu. Queria ser sepultado em um fim de tarde. Faleceu por complicação de uma pneumonia (infecção oportunista). Uma pena!", lamentou Mauro Sales.

Segundo o advogado, a comoção pela partida prematura do diretor gerou um movimento de gratidão na escola. Estudantes, professores e servidores irão encaminhar à Seduc um pedido para que a escola seja rebatizada com o nome de Otacílio Bessa.

No Estado há várias instituições de ensino com o nome Adauto Bezerra, personagem da história política e econômica do Ceará. O coronel do Exército foi governador do Ceará durante o período da ditadura militar (1964-1985), além de ter sido deputado federal.

Em comunicado público, a Seduc celebrou o trabalho e o legado deixado pelo gestor: "Otacílio foi um exemplo de educador, dedicando sua vida à luta por uma educação pública de qualidade e libertadora.

"Sua preocupação constante com o futuro de milhares de jovens refletiu-se em seu trabalho incansável na formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios da vida", dizia outro trecho.

A Secretaria da Educação também se solidarizou com a família, os amigos e a comunidade escolar pela perda.

Otacílio Bessa foi professor da rede estadual de ensino desde 1998, de acordo com a Seduc. Ele também foi coordenador Pedagógico e diretor da Escola CAIC Maria Alves Carioca até o ano de 2013.

Graduado em Licenciatura em Geografia e Bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi licenciado em Gestão da Educação Pública pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Além disso, fez mestrado em Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Quem também se compadeceu com o falecimento de Otacílio Bessa foi Anízio Melo, presidente do Sindicato Sindicato dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará (Apeoc).

Pelo Facebook, o Sindicato APEOC lamentou "o falecimento do professor Otacílio Bessa. O presidente da APEOC, professor Anízio, diretores(as) e funcionários(as) prestam toda a solidariedade à família, amigos(as), alunos(as) e ex-alunos(as) do professor".

Escola decreta luto pela morte do diretor "freiriano"

As homenagens mais emocionantes para Otacílio Bessa estão no perfil da Escola Adauto Bezerra no Instagram. Em uma delas, o diretor da instituição pública de ensino é recebido calorosamente por estudantes em uma sala de aula.

Já com os cabelos raspados, por causa do tratamento de saúde, Otacílio se emociona com as palmas e os gritos de "Otacílio".

Em outra publicação, o coletivo de estudantes "AB Mutirão" afirma que o diretor "foi referência para educação, para o movimento estudantil e para todos aqueles" que experimentaram a convivência com Otacílio Bessa.

Numa nota longa, professores da escola Adauto Bezerra escrevem que "Paulo Freire dizia que a tarefa mais importante de uma pessoa é criar algo e o professor Otacílio - um absoluto defensor da educação freiriana - seguiu esse ensinamento ipulsionando sonhos de diversos alunos que almejavam chegar na universidade". (Colaborou Demitri Túlio)

