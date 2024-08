Nova escola de ensino médio de tempo integral é inaugurada em Fortaleza

Foto: Matheus Souza ESCOLA José Bezerra de Menezes fica no bairro Antônio Bezerra em Fortaleza

A nova sede da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) José Bezerra de Menezes, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, foi inaugurada ontem, 5. De acordo com o Governo do Estado, o objetivo é alcançar a meta da universalização da modalidade de ensino no Estado até 2026. O novo equipamento, segundo a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), custou R$ 7,9 milhões aos cofres públicos do Estado e do Governo Federal.

A meta é que sejam construídas 138 novas escolas em dois anos para que todos os alunos da rede pública de ensino do Estado estejam matriculados nesse formato de ensino. Atualmente, 29 equipamentos estão em execução e os demais em processos de licitação. Neste ano, o Estado chegou a 75% das instituições da rede pública nesse formato.

Durante a entrega do equipamento, Elmano de Freitas, reiterou a meta educacional a ser alcançada na atual gestão. “Quando terminar o nosso governo, eu quero que todos os alunos estudem em uma escola de tempo integral. Nós vamos fazer 138 escolas novas”, disse.

Ainda segundo o chefe do Executivo, os alunos da nova sede educacional devem receber ainda os tablets para auxiliar na inclusão digital. “Tem uma coisa que ainda não chegou na escola. Tá faltando chegar aqui os tablets para os alunos que ainda não receberam. O ministro Camilo e o presidente Lula garantiram o “Pé de Meia”, nós estamos garantindo os tablets”, afirma.

A obra da nova sede teve supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP) para a construção dos novos espaços. Eles foram distribuídos em três pavimentos com 12 salas de aula, quatro laboratórios — sendo dois de informática e dois multidisciplinares, biblioteca, pátio coberto, quadra poliesportiva coberta, auditório, área coberta com bancos e jardineiras, além de salas para secretaria, coordenadores, professores e diretoria.

No Ceará, a rede de ensino é formada por 512 escolas nesse formato, sendo 367 Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), 132 de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs), 12 Escolas do Campo e uma Escola Família Agrícola. Os equipamentos, segundo a Seduc, estão distribuídos em 175 municípios com o atendimento de mais de 177 mil alunos.

A titular da Seduc, Eliana Estrela, afirma que a nova sede chega para ampliar o formato de ensino no Estado e gerar mais oportunidades para juventude. “Entregar um equipamento, que é uma escola, sabemos que é para dar mais oportunidades, principalmente agora com a nossa meta de universalizar o ensino em tempo integral. Sentimos aqui uma sensação importante dos jovens querendo seu conhecimento”, comenta.

Transição do ensino de forma gradativa

A unidade escolar atuava, anteriormente, em outro prédio no bairro Antônio Bezerra, na Capital. A secretaria da educação explicou que a partir de agora, com um novo espaço para as atividades, vai iniciar o formato integral a partir do 1º ano. O objetivo é começar a transição de forma gradativa do ensino regular para o integral na primeira série e depois nas demais.

“A gente começa gradativamente para que eles tenham essa oportunidade de ir se acomodando da melhor forma possível. Primeiro, o 1º ano em tempo integral e o 2º e o 3º permanecem em tempo regular. Mas, gradativamente, a escola vai passando para o outro formato [integral]”, disse a titular da Seduc.

No ensino regular, os estudantes possuem uma carga horária mínima de quatro horas por dia. No formato integral, os alunos cumprem uma jornada de sete a nove horas por dia e contam com três refeições diárias. Na parte curricular, os estudantes têm o ensino básico e interativo e de formação, com disciplinas eletivas e projeto de vida.



Elmano deixa evento sem falar com a imprensa

Presente na solenidade de entrega na nova sede educacional, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), deixou o evento sem falar com a imprensa. O motivo, segundo assessoria do gestor, se deu em virtude do gestor estadual está com problemas na voz, apresentando rouquidão, apesar de ter discursado no local sobre a entrega do equipamento educacional.

Após fala oficial da entrega da unidade, o chefe do Executivo realizou uma visita aos novos espaços da escola e saiu. O cenário acontece após uma tentativa de fuga de presos ser registrada nesse sábado, 3, na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



Confira fotos da escola