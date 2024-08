Tentativa de fuga em presídio de Itaitinga ocorreu após presos renderem dois policiais penais, diz Elmano

Foto: Reprodução/Redes Sociais Agentes da segurança agiram para evitar fuga na UP-Itaitinga2

A tentativa de fuga na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto, localizada no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, aconteceu após dois policiais penais serem rendidos pelos presos, de acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). As informações foram passadas em uma coletiva de imprensa realizada nessa terça-feira, 6, na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS).

A situação aconteceu na noite deste sábado, 3. Ao todo, 22 presos tentaram fugir do local, de acordo com a Secretaria da Administração Penal e Ressocialização (SAP). Como já citado, eles foram contidos.



"Primeiro, é bom deixar muito claro que foi uma tentativa de fuga. Houve uma tentativa, eu quero aqui parabenizar o trabalho dos policiais penais, da direção, do secretário Mauro (Albuquerque) , de evitar [a fuga]. Houve conflito, foi necessário conter, mas todos mantiveram-se presos, e assim que deve ser. Nós vamos continuar com o trabalho. Não é a primeira e, certamente, não será a última tentativa", destaca o governador.

De acordo com ele, os dois policiais agiram fora do protocolo, o que permitiu que eles fossem rendidos pelos presos.

"Nós vamos orientar que os policiais para que efetivamente sigam os protocolos, porque eles são a garantia da própria condição deles e a garantia de que o sistema penal se mantenha sob absoluto controle do Estado, e que a gente possa, assim, deixar a sociedade tranquila. Nós temos absoluto controle do sistema penal cearense, e assim ele irá permanecer", pontua.

Elmano ainda ressalta que os detentos não tinham armas de fogo, "mas tinham alguma peça que, de alguma maneira, eles conseguiram produzir lá dentro ou tiveram acesso e fizeram algum grau de ameaça, mas foram controlados".