Pedalada com Maria reúne centenas de ciclistas na Igreja de Fátima, em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS PEDALADA com Maria foi até o Santuário Nossa Senhora da Assunção

Na mesma data do Dia dos Pais, comemorado ontem 11, centenas de ciclistas se reuniram na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Fátima, em Fortaleza, para a Pedalada com Maria. O momento, que reuniu amigos e familiares, é um dos eventos de abertura para a Caminhada com Maria 2024, que ocorrerá no dia 15 de agosto.

Os participantes pedalaram até o Santuário Nossa Senhora da Assunção, na Barra do Ceará, que é de onde a Caminhada com Maria tem partida, e, por fim, foram até a Catedral de Fortaleza. Cassius Cleverson, que também foi responsável pela organização do evento, pontua que o evento é aberto para todos os públicos. "A gente não tem distinção entre as pessoas. A gente já recebeu pessoas que não participam da igreja, que não são católicas".

Ricardo Rebouças, 46, aproveitou a programação para levar os dois filhos — um de 12 e outro de 6. "Já participamos de duas edições anteriores. Essa é nossa terceira [...] é uma comemoração de Dia dos Pais diferente. É mais saudável e rezando fica ainda mais abençoado. É muito gratificante".

Outro pai é Alex Carneiro, 43. “Eu e meu filho José Benício viemos pedalar. É uma homenagem de Dia dos Pais e viemos receber a benção de Nossa Senhora de Fátima [...] É a primeira vez que participamos. É muito bom para manter a saúde em dia”.

Francisco Wilson Sousa, 50, participa pela terceira vez. "Eu venho por amor à Jesus que, por meio dele, a gente encontra Nossa Senhora. Aqui é um encontro de irmãos, de alegria, de paz, onde a solidariedade e o amor estão todos juntos".

Ele é um frequentador assíduo das pedaladas de Fortaleza e participa de vários eventos. "[Participo] primeiro, para a saúde (do corpo), segundo, para a saúde mental e, terceiro, para envelhecer bem [...] Também tento motivar os outros a participarem. Às vezes a gente tem que sair do sofá e ir para a rua. A população ocupando as ruas, transforma tudo."



Adriano Pita, 49, costuma andar de bicicleta com frequência. "Sou frequentador do santuário e devoto de Nossa Senhora. É uma forma de agradecer tudo o que ela faz pela gente [...] Na quinta-feira também vou [participar] da caminhada".



Diana Figueiredo, 45, e Elizimar Pureza, 48, também são frequentadoras da igreja e participam da ação pela primeira vez. "A gente ficou sabendo do evento pela própria comunidade", cita Diana. Ela tem o costume de pedalar. "Todo domingo à tarde eu vou curtir de bicicleta na Beira-Mar".

Elizimar já não tem o mesmo costume. "Eu fui convidada pelo [meu marido] e pelo meu filho, já que hoje é Dia dos Pais. Então, foi um momento da gente estar juntos e fazermos um passeio".

Caminhada com Maria 2024

Desde 2003, a Caminhada com Maria mobiliza centenas de fiéis para um percurso de 12 km que vai do Santuário de Nossa Senhora da Assunção até a Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Agora em 2024, o tema do evento é “Peregrinamos com Maria no Ano da Oração” e, como lema “Senhor, ensina-nos a rezar”, trecho do capítulo 11 do evangelho de Lucas.