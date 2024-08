ITA Ceará terá Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) do Senai

Foto: Helene Santos/Governo do Ceará Fiec assina acordo para implantar Instituto de Ciência e Tecnologia no campus do ITA Ceará

O Instituto de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (ITA) do Ceará receberá um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) em seu campus. Vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o ICT foi anunciado durante o Fiec Summit 2024, com a assinatura do termo de cessão entre Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Governo Federal, com participação do Governo do Estado, nessa segunda-feira, 12.

Presente no evento, o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT) destacou a relevância de o Ceará possuir um campus do ITA, com turmas voltadas à questão de transição energética, uma das prioridades do Estado. “Temos muito orgulho de ter aqui o ITA. É importante dizer que teremos turmas voltadas para a Engenharia de Energias e Engenharia em Sistemas, algo absolutamente coerente com a prioridade estratégica de desenvolvimento do nosso Estado, para energias renováveis e comunicações”, declarou.

Também presente no evento, o senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), alinha que é sempre válido registrar e agradecer a implantação da base do Instituto de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica no Ceará.

“É fundamental que possamos investir na educação, tecnologia. Não há no Brasil nenhuma instituição na área tão importante quanto o ITA e, para nós, ter uma base em Fortaleza é uma verdadeira vitória na loteria”, pontua.

A base do ITA será abrigada no terreno da Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto. Em primeiro momento, serão ofertados os cursos de Engenharia e Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas, com 50 vagas em cada turma.

Capacitação de profissionais

A implantação do ICT possibilitará o desenvolvimento de atividades inovadoras e a capacitação de profissionais com foco no mercado de energias renováveis e no âmbito econômico sustentável, integrando o ITA em atividades industriais no Estado.

O tenente-brigadeiro, Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, reforçou que a união das diversas áreas colabora positivamente para o alcance de objetivos para toda a sociedade.

“Quanto mais juntamos sociedade militar, civil, o mundo público e o mundo privado, vemos que as coisas podem dar certo. É com enorme satisfação que hoje, neste solo fértil, aqui celebramos o primeiro ato oficial do novo núcleo tecnológico no que vem a ser o ITA Ceará. Construiremos juntos um futuro brilhante para o Ceará e para o Brasil”.